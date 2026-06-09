Araba hayali kuranlar “en ucuz finansman” arayışlarını hızlandırdı. 400 bin TL taşıt finansmanında 368 bin TL finansman maliyeti ortaya çıkarken, aynı tutarın tasarruf finansmanı şirketlerinden alınması halinde ciddi bir maliyet avantajı kendini gösteriyor. %7 komisyonla “el birliği” olarak da bilinen tasarruf finansmanı şirketlerinde, 400 bin TL’nin maliyeti 28 bin TL oluyor. Her iki modelinin arasındaki fark, 36 ayda 340 bin TL!..

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde geçen senenin aynı aralığına göre %22,55 oranında daraldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları 83 bin 442 adet oldu.

Her ne kadar mayıs ayında tatil günlerinin fazla olması pazardaki daralmada ekili olsa da sektör temsilcileri, yüksek finansman maliyetlerinin de satışları eklediğini ifade ediyor.

EN DÜŞÜK FİNANSMAN ORANLARI

9 Haziran itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan otomobil finansmanı oranları 36 ay vade için şöyle sıralanıyor:

-Vakıf Katılım: %3,11

-Albaraka: %3,19

-Dünya Katılım: %3,29

-Ziraat Katılım: %3,39

-Kuveyt Türk: %3,53

-Türkiye Finans: %3,56

400 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında, 400 bin TL finansmanın geri ödemesi tablosu şöyle:

-Finansman tutarı: 400 bin TL

-Finansman vadesi: 36 ay

-Finansman oranı: %3,11

-Aylık taksit: 21 bin 281 TL

-Toplam geri ödeme: 768 bin 112 TL

“EL BİRLİĞİ” İLE 340 BİN TL FARK!

400 bin TL taşıt finansmanında 368 bin TL finansman maliyeti ortaya çıkarken, aynı tutarın tasarruf finansmanı şirketlerinden alınması halinde ciddi bir maliyet avantajı öne çıkıyor.

Yüzde 7 komisyonla “el birliği” olarak da bilinen tasarruf finansmanı şirketlerinde, 400 bin TL’nin maliyeti sadece 28 bin TL oluyor.

Her iki finansman modelinin arasındaki maliyet farkı ise bugün itibarıyla 36 ayda 340 bin TL gibi yüksek bir düzeyde seyrediyor.

DİKKATLER TCMB’DE…

Bu arada piyasalarda dikkatler, bu hafta açıklanacak TCMB faiz kararına çevrildi. Finansman oranları için de kritik olan veri perşembe günü açıklanacak.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “TCMB'nin politika faizini %37 seviyesinde sabit tutacağını öngörüyoruz. Küresel ve jeopolitik risk unsurlarını yakından takip etmekle birlikte, temmuz ayında repo ihalelerine yeniden başlanabileceğini, 10 Eylül toplantısında ise faiz indirim sürecinin tekrar gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Bu yıl toplam 300 baz puanlık faiz indirim alanı olabilir. Yıl sonu enflasyon beklentimizi %28,8 ve politika faizi beklentimizi %34 olarak koruyoruz” ifadelerine yer verildi.