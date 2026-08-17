Merkez Bankası geçen hafta 3. Enflasyon Raporu sunumunda şartların oluşması halinde politika faizi olan %37’ye geçiş sinyali verse de sıkı para politikası ve enflasyonda mücadele vurgusu da öne çıktı. Dikkatler TCMB raporunun ardından TL getirilerine çevrilirken; katılım bankaları tarafından ilan edilen katılma hesapları kâr payı getirilerinde sınırlı da olsa yükseliş gözlemlendi. İşte son oranlar ve 500 bin TL’nin güncel getirisi…

ÖMER FARUK BİNGÖL- Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan enflasyon raporu, para politikasının seyri açsından da önemli ipuçları verdi. 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin 2 puanlık artışla %26’dan %28’e revize edilmesi, piyasalara uyum açısından olumlu karşılandı. 2027’de %15 ve 2028’de %9’luk TÜFE hedeflerinin sabit tutulması ise “enflasyonla etkili mücadelenin devam edeceği” sinyalini verdi.

Bu arada TCMB, 2026 gıda enflasyonu tahminini %26,3’ten %28,5'e çıkardı. İthalat fiyatlarındaki değişimi de %6,3’ten %6,9’a revize etti.

İLK İNDİRİM NE ZAMAN?

Oyak Yatırım tarafından yapılan analizde “Sunumdaki ‘şahin’ revizyonlara rağmen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın haftalık repo ihalelerine başlanabileceği mesajı vermesi güvercin olarak algılanabilir. Akaryakıt ürünlerinde olası gerilemeler, faiz indirim döngüsünü başlatabilir. Mevcut koşullarda TCMB’nin eylülde fonlamayı %37’ye geri çekeceğini, yıl sonunda ise politika faizini %35’lere indirebileceğini değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

500 bin TL’nin getirisi yükseldi! Enflasyon Raporu'nun ardından son durum

JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT

Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin %21,5 seviyesinde olduğuna dikkat çekilerek, “TCMB de enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri dikkate alarak parasal sıkılığı sağlayacağını vurguluyor. Önümüzdeki dönemde faiz patikası açısından manşet enflasyondan çok aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu, beklentiler ve iç talepteki dengelenmenin seyri, ana belirleyici olacaktır. Enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler ise risk olmaya devam ediyor” yorumu yapıldı.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ…

İnfo Yatırım ise “Eylül ayındaki PPK toplantısında sadeleşme süreci kapsamında fonlamanın yeniden bir hafta vadeli repo ihalesi üzerinden gerçekleştirilebileceğini ve fonlama maliyetinin %40’tan politika faizi olan %37'ye yakınlaşabileceğini öngörüyoruz. Yılın kalan 2 PPK toplantısında ise dezenflasyon görünümünün korunması ve finansal koşulların elverişli seyretmesi halinde toplam 200 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceğini, böylece yıl sonu politika faizinin %35 seviyesinde oluşacağını tahmin ediyoruz” görüşünü aktardı.

500 bin TL’nin getirisi yükseldi! Enflasyon Raporu'nun ardından son durum

KÂR PAYI ORANLARI

TCMB’nin mesajları ve piyasaların ilk tepkisinin ardından dikkatler bir yandan TL kâr payı getirilerine çevrildi. Katılım bankaları tarafından bu hafta sunulan kâr payı oranları şöyle:

Banka Adı Oran Türkiye Finans %41,05 Hayat Finans %37,80 Kuveyt Türk %36,04 Dünya Katılım %33,25 Albaraka %32,13 Vakıf Katılım %31,50

İlan edilen rakamlara göre geçen hafta en yüksek %40,94 olan oranlarda, bu hafta sınırlı da olsa artış öne çıkıyor.

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 500 bin TL’nin getiri tablosu ise şöyle:

-Finansman tutarı: 500 bin TL

-Finansman oranı: %41,05

-Finansman vadesi: 31 gün

-Net kâr payı: 14 bin 380 TL