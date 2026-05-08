Kuveyt Türk, e-ihracat yapan işletmelerin büyümesini desteklemek amacıyla finansman kampanyası başlattı. "E-İhracatınıza Güç Veren Finansman" başlığıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, e-ihracatçılara ilk 6 ay ödemesiz, 18 aya varan vade ve Katılım Finans Kefalet (KFK) teminatlı finansman imkanı sunuluyor. Sunulan finansman çözümüyle, e-ihracat yapan işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

KİMLER FAYDALANACAK?

Kampanya kapsamında, finansman olanaklarından yurt içi ve yurt dışı pazaryerleri üzerinden ya da kendi satış platformları aracılığıyla e-ihracat gerçekleştiren şahıs firmaları ve tüzel müşteriler faydalanabiliyor.

KFK teminatı sayesinde müşterilerden ek teminat talep edilmezken, finansman süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hale geliyor.

Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla başvurulabilen finansman desteğinden, kredi değerlendirme kriterlerini sağlayan ve KFK teminat başvurusu onaylanan müşteriler faydalanabiliyor.

Kuveyt Türk, e-ihracat yapan müşterilerine sunduğu finansman çözümüyle, dijital ticaretin gelişimine katkı sağlamayı ve işletmelerin uluslararası pazarlardaki büyüme yolculuklarına destek olmayı sürdürüyor.

"ÜRETİMİ, TİCARETİ VE İHRACATI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, e-ihracatın, özellikle KOBİ'ler için küresel pazarlara erişimin en hızlı ve etkili yollarından biri haline geldiğini belirtti.

Albayrak, "Kuveyt Türk olarak dijital ticaretin sunduğu fırsatları değerlendiren işletmelerin yanında yer alma ve sürdürülebilir çözüm ortağı olma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz finansman kampanyamızla, e-ihracat yapan müşterilerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarını daha esnek ve erişilebilir koşullarla karşılamayı hedefliyoruz. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda sunduğumuz çözümlerle üretimi, ticareti ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.