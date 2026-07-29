Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 13.600 seviyesine oldukça yaklaştı. Ata Yatırım tarafından yayımlanan strateji raporuna ise uzun vadeli pozitif beklentiler öne çıkarılarak BİST 100 için 1 aylık dönemde 19.600 seviyesi hedef fiyat olarak öngörüldü. Bu arada BİST 100 son 1 yılda yaklaşık %30 prim yaparken, bazı hisselerdeki getirinin %1000’in de üzerinde gerçekleştiği görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 13.635 puana kadar gerileyerek son 7 haftanın en düşük seviyesini test etti. Günlük kapanış ise %-0,63 değer kaybıyla 13.687’den gerçekleşti. Böylece endeks, analistlerin kritik destek olarak da gösterdiği 13.600 seviyesine oldukça yaklaştı.

Ata Yatırım tarafından yayımlanan strateji raporunda; piyasalarda yılın ikinci yarısının kolay geçmeyebileceği, jeopolitik riskler, yüksek faiz ve yavaşlayan ekonomik aktivite nedeniyle yatırımcıların seçici olması gerektiği belirtiliyor.

BU ŞİRKETLERE DİKKAT

Raporda yüksek faiz ortamının özellikle borçluluğu yüksek şirketler üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği, buna karşılık düşük borçlu ve güçlü nakit üreten şirketlerin daha avantajlı konumda olacağı ifade ediliyor.

Ata Yatırım düşük borçluluk, güçlü operasyonel verimlilik, sağlam nakit akışı, iç pazarda güçlü konum, ekonomik yavaşlamaya karşı daha dayanıklı iş modeline sahip hisselerin öne çıkabileceğini aktarıyor.

BORSADA HEDEF FİYAT

Kısa vadeli risklere rağmen Borsa İstanbul'un mevcut değerlemelerinin cazip olduğunu da düşünen Ata Yatırım, 12 aylık dönemde BİST 100 endeksinin 19.600 puan seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu hedef, mevcut seviyeye göre yaklaşık %43 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

İYİMSER BEKLENTİLER

Bu iyimser beklentinin temel gerekçeleri olarak ise; hisselerin gelişmekte olan ülke piyasalarına göre tarihsel olarak yüksek iskontolu işlem görmesi, takip edilen şirketlerde 2026 için yaklaşık %29,5, 2027 için %49,2 net kâr büyümesi beklentisi, faiz indirimi süreci başladığında yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden artabileceği öngörüsü ve enflasyonun kademeli olarak gerilemesiyle şirket değerlemelerinin desteklenmesi gibi faktörler öne çıkarılıyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arasa BİST 100 endeksi son 1 yıllık dönemde %29,85 prim yaparken, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden bazılarının %1000’in de üzerinde prim yapması dikkat çekiyor. Zirvede yer alan şirketin ise 35 kat prim yaptığı görüldü.

28 Temmuz kapanış fiyatlarına göre son 1 yıllık dönemde borsada en çok yükselen hisseler şöyle:

- HEDEF: 240,00 TL (%3,574,96)

- GUNDG: 2,367,00 TL (%3,491,22)

- ODINE: 2,600,00 TL (%2,122,22)

- KTLEV: 157,30 TL (%1,676,23)

- OZATD: 3,770,00 TL (%1,602,03)

- IEYHO: 165,90 TL (%1,219,81)

- BIGEN: 127,40 TL (%945,12)

- TRHOL: 1,751,00 TL (%898,86)

- CRDFA: 44,62 TL (%662,74)

- BURVA: 810,00 TL (%660,56)

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

