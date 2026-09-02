Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt fiyatları sil baştan değişiyor. Bu hafta benzin, motorin ve otogaza zam gelecek. İşte detaylar...

ABD-İran savaşının yeniden başlamasıyla petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatının 95 doları aşmasının ardından akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu hafta benzin, motorin ve otogazın fiyatı artacak. LPG'deki zam kesinleşirken, benzin ve motorindeki fiyat artışı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

OTOGAZ 35 LİRAYA DAYANACAK

Bu gece yarısı itibarıyla otogazın litre fiyatı 1 lira 9 kuruş zamlanacak. Zammın ardından otogazın litresi 35 lira sınırına dayanacak.

Akaryakıtta tabela sil baştan! Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor

BENZİN VE MOTORİNE ZAM...

Benzin ve motorin zammıyla ilgili konuşan kaynaklar ise petroldeki yükselişe dikkat çekti. Kaynaklar, "Motorine cuma, benzine cumartesi gününden geçerli zam gündeme gelebilir" dedi.

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2 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 74.35 81.10 33.79 İstanbul Anadolu 74.21 80.96 33.19 Ankara 75.33 82.22 33.89 İzmir 75.62 82.49 33.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.