Albaraka Türk'ten 2026 yılının ilk yarısında 4 milyar lira net kâr

Albaraka Türk'ün 2026 yılının ilk yarısındaki net kârı yüzde 48 arttı. Böylece bankanın net kârı 4 milyar lira oldu.

Albaraka Türk, 2026'nın ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da bildirilen sonuçlara göre, bankanın reel sektöre sunduğu nakdi ve gayrinakdi finansmanın toplamı yılın ilk yarısı itibarıyla 363 milyar liraya ulaştı.

Haziran sonu verileriyle toplam aktif büyüklüğünü 541,7 milyar liraya çıkaran banka, varlık kalitesindeki duruşunu sürdürdü. Bankanın haziran dönemindeki takipteki alacaklar oranı yüzde 1,93 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında 4 milyar lira net kar elde eden bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17,05 seviyesinde gerçekleşti. Katılma ve özel cari hesaplar aracılığıyla toplanan fonların büyüklüğü de 330 milyar liraya yükseldi.

Piyasadaki fonlama maliyeti artışlarına rağmen Albaraka Türk, kaynak yapısı ve mali yönetimiyle istikrarlı büyümesine devam etti. Toplanan kaynaklar içinde özel cari hesapların payı yüzde 46,7 ile yüksek seyrini korudu.

"REEL EKONOMİYE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM ETTİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, enflasyon patikası ve sıkı para politikalarına bağlı zorlu piyasa koşullarında reel ekonomiye desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Temsah, yılın ilk 6 ayında nakdi finansman hacimlerindeki ivmenin bankacılık ortalamasının üzerinde seyrettiğini ve 2025 yılı sonuna kıyasla nakdi kredi hacimlerini yüzde 20 artırarak 284,3 milyar lira seviyesine çıkardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

'Sürdürülebilir gelir artışımızın ve sağlam finansal yapımızın olumlu etkilerini görmekteyiz. 2026 yılı ilk yarıyılında konsolide net karımız, 2025 yılının aynı dönemine göre, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde iptal edilen 7 milyar liralık serbest karşılık hariç tutulduğunda, yüzde 48 artarak 4 milyar lira olarak gerçekleşti. Ortalama öz kaynak karlılığımız ise yüzde 34,2 seviyesinde gerçekleşti.'

Bankalarının vizyon ve misyonu doğrultusunda 2026'da faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Temsah, katılım finans ilkeleri doğrultusunda müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için müşteri odaklı yaklaşımlarını daha da ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Temsah, 'Bu süreçte bankamızın teknoloji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızı artırarak, finansal hizmetlerimizi daha erişilebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu hale getirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki projelerimizi genişleterek, topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor, ekonomik değer üretirken sosyal faydayı da ön planda tutuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.