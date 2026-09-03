Altın 1 aylık dipten döndü! Yükselişin devamı için bu seviye kritik

3 gün üst üste düşen ve dün son 1 ayın en düşük seviyesini gören altın, hızlı toparlandı. ABD tahvillerinin geri çekilmesiyle yükselişe geçen altının gram fiyatı 6.870 liraya, ons fiyatı ise 4.442 dolara yükseldi. Analistler toparlanmanın kalıcı olması için kritik seviyeyi açıkladı. İşte detaylar...

ABD-İran arasındaki savaşta tansiyonun yeniden yükselmesi piyasaları da etkiledi. Brent petrol yeniden 90 doları aşarken, altın ise dün son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak "güvenli liman" altında bugün ise yön yukarı döndü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI?

Altın, dolar ve tahvil getirilerindeki geri çekilmenin etkisiyle toparlanmaya başladı. Saat 09.20 itibarıyla gram altın 6.870 lira, ons altın ise 4.442 dolar seviyesinde bulunuyor.

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GÖZLER ABD'DE

Piyasalarda yaşanan hareketlilik, altının kısa süre içerisinde önemli bir tepki vermesine neden olurken yatırımcıların gözü şimdi ABD'den gelecek ekonomik verilere çevrildi. Altın için ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kritik önem taşıyor. Söz konusu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri doğrudan etkileyebilecek göstergeler arasında yer alıyor.

ABD'de istihdam piyasasının zayıfladığına işaret edecek bir veri, Fed'in faiz politikasında daha güvercin bir tutum sergileyebileceği beklentisini güçlendirebilir. Bu senaryoda dolar ve tahvil getirilerinde yaşanabilecek düşüşün altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Buna karşılık güçlü bir istihdam verisi, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırarak altın üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.

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ALTINDA KRİTİK SEVİYELER İZLENECEK

Analistler, son düşüşün ardından başlayan toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını belirlemek için öncelikle ons altında 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerindeki hareketin korunup korunamayacağına bakıyor.

Ons altının bu seviyenin üzerinde tutunması halinde yükselişin 4 bin 500 dolar bölgesine doğru devam edebileceği değerlendiriliyor. Nitekim bazı piyasa analistleri, ABD istihdam verisinin beklentilerin altında kalması durumunda altının 4 bin 500 dolar seviyesini yeniden test edebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan güçlü ekonomik veriler ve Fed'in daha şahin bir politika izleyeceğine yönelik beklentiler, altındaki toparlanmayı sınırlayabilecek başlıca riskler arasında bulunuyor.