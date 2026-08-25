Altında geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş bu hafta da devam ediyor. Herkes "Altındaki yükseliş devam edecek mi?" sorusuna cevap ararken, dünyaca ünlü bankalar Morgan Stanley ve Citi'den yeni bir tahmin geldi. İşte iki dev bankanın altın fiyatlarına ilişkin beklentileri...

ABD'nin geçtiğimiz hafta attığı adım altın fiyatlarını etkiledi. ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları hızla yükselişe geçerken, bu yükseliş yeni hafta da devam etti. Altının gram fiyatı 7 bin lirayı aşarak 7.200 liranın üzerini gördü. Ons altın ise 4.600 doların üzerine çıktı. Herkes "Altındaki yükseliş devam edecek mi?" sorusuna cevap ararken, dünyaca ünlü bankalardan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi.

MORGAN STANLEY VERİ AKIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, bu hafta açıklanacak çekirdek PCE enflasyon verisi ile Fed Başkanı'nın mesajlarının yakından takip edileceği Jackson Hole sempozyumunun altın fiyatları açısından önemine dikkat çekti. PCE enflasyonunun yüksek gelmesini bekleyen banka, piyasaların piyasaların Fed'in faiz indirimi ihtimalini fiyatlamaktan kaçındığını belirtti.

Altındaki yükseliş devam edecek mi? Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin

MORGAN STANLEY'DEN ALTIN TAHMİNİ

Morgan Stanley'in ons altın için beklentisi 4.500-5.000 dolar aralığı oldu. Bankaya göre yüksek enflasyon verisi altında geri çekilmeye ve 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden test edilmesine neden olabilir. Buna karşılık daha ılımlı bir enflasyon verisi ve Jackson Hole'da Fed'in daha güvercin bir tona yönelebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatını kısa sürede yeniden 5.000 dolar

seviyesine yaklaştırabilir.

Altındaki yükseliş devam edecek mi? Dünyaca ünlü 2 bankadan yeni tahmin

CITI'NİN ALTIN BEKLENTİSİ

Bir diğer banka Citi ise ons altın için 0-3 aylık tahminini 4.800 dolara çıkardı. Bankanın 6-12 aylık tahmini ise 5 bin dolar. Bankaya göre Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalması, faizlerdeki düşüş ve Fed'in daha az şahin bir para politikası duruşuna yönelmesi altındaki yükseliş trendinin devamını destekleyecek.