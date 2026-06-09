Bereket Emeklilik, kadınların finansal güvenliğini desteklemek amacıyla geliştirdiği Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı’nı hayata geçirdi. Aylık 1.000 TL’den başlayan katkı payı, kesintisiz tasarruf imkânı ve hac-umre indirimi, ücretsiz mini check-up gibi ayrıcalıklar sunan plan, kadınların uzun vadeli birikim yapmalarını teşvik ediyor.

Bereket Emeklilik, kadınların finansal geleceklerini daha güçlü bir şekilde planlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı’nı katılımcılarıyla buluşturuyor. Kadınların uzun vadeli tasarruf yapmalarını teşvik eden plan, ekonomik güvenceyi destekleyen yapısı ve sunduğu ayrıcalıklarla öne çıkıyor.

Toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir gelecek inşa edilmesine katkı sunmayı hedefleyen Bereket Emeklilik, Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı ile bireysel emeklilik sistemine farklı bir yaklaşım kazandırıyor. Mehir kavramının temelinde yer alan ekonomik güvence anlayışından ilham alan plan, düzenli birikimi teşvik ederken tasarrufların sürdürülebilir bir yapıda değerlendirilmesine imkân tanıyor.

PEŞİN GİRİŞ AİDATI VE ARA VERME KESİNTİSİ YOK

Katılımcılara sunulan plan kapsamında aylık minimum 1.000 TL katkı payı ile sisteme dahil olunabiliyor. Peşin giriş aidatı ve ara verme kesintisinin bulunmaması, planın sunduğu avantajlar arasında yer alırken; ödemeler aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık periyotlarda esnek şekilde gerçekleştirilebiliyor.

HAC-UMRE İNDİRİMİ VE CHECK-UP HİZMETİ

Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı, yalnızca geleceğe yönelik birikim yapma imkânı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda günlük yaşamı destekleyen çeşitli hizmetlerle de fark yaratıyor. Plan kapsamında hac ve umre organizasyonlarında sunulan indirimler, alışveriş ve yeme-içme fırsatları, online diyetisyen ve psikolog hizmetleri ile yılda bir kez ücretsiz mini check-up hizmeti katılımcıların kullanımına sunuluyor. Böylece bir yandan geleceğe yönelik finansal hedeflere adım atılırken diğer yandan yaşamı kolaylaştıran ayrıcalıklardan yararlanılabiliyor.

Türkiye’nin ilk katılım esaslı emeklilik şirketi olarak faaliyet gösteren Bereket Emeklilik, kadınların tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve finansal farkındalıklarını artırmayı hedefleyen ürünler geliştirmeye devam ediyor. Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı da kadınların ekonomik güvenliğini destekleyen, uzun vadeli birikimi teşvik eden ve katılım esaslı finans anlayışıyla şekillenen yenilikçi çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.