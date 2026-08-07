Faizsiz finans konusundaki hassasiyetler, bankaların sunduğu cazip promosyon fırsatları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Dini hassasiyetlerini gözeten vatandaşlar, banka maaş promosyonlarının caiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, banka maaş hesabı promosyonları caiz midir?

Bankacılık ve ticaret sistemi, işletme ve kâr maksimizasyonu üzerine kuruludur. Bu nedenle bankalar, müşteri sayılarını artırıp müşterilerinin finansal birikimlerini yönetebildikleri ölçüde kar marjlarını yükseltmektedir. Müşteri potansiyelini artırmak amacıyla farklı strateji ve kampanyalar geliştirilen bankaların sunduğu hizmetlerden biri de maaş promosyonudur.

Bankalar, maaş hesabı açtıran kamu çalışanları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik hakkı tanınan bireylere ödül, hibe veya hediye adı altında promosyon vermektedir.

Promosyon, Fransızca kökenli bir kelime olup bir ürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder. Finans sektöründe ise bankaların ürün ve hizmetlerini kullandırmak ve tanıtmak amacıyla kişilere sağladığı nakit ödeme, emtia tahsisi ve benzeri maddi kazandırmalar için kullanılmaktadır. Maaş ödemeleri ve ürün/hizmet tanıtımları karşılığında kurumlara veya personele sağlanan bu kazandırmalar, bankacılıkta promosyon olarak adlandırılmaktadır. Maaş promosyonuyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de bu uygulamanın dinen bir sakıncası olup olmadığıdır.

Banka maaş hesabı promosyonları caiz midir?

BANKA PROMOSYONLARI CAİZ Mİ?

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.