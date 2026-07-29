Merkez Bankasının geçen haftaki faiz kararının ardından sıkı para politikasının sürmesi, finansman maliyetlerine de yansıyor. Katılım bankaları tarafından sunulan ihtiyaç finansmanı oranlarında sınırlı da olsa artışlar dikkat çekiyor. 29 Temmuz 2026 itibarıyla en düşük ihtiyaç finansmanı oranı hangi bankalarda? 200 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankası’nın geçen haftaki faiz kararının ardından “sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği” beklentileri arttı. TCMB, politika oranını %37’de sabit tutmuştu. Piyasa fonlaması ise %40’tan devam ediyor. Petrol fiyatları başta olmak üzere enflasyonist risklerin kısa vadede yükselmesi, faiz indirimi beklentilerinin de ötelenmesini beraberinde getirdi.

DEZENFLASYON YAVAŞLADI

Ata Yatırım tarafından "Enflasyonda Düşüş Hikayesi Ötelendi" temasıyla hazırlanan 2026 İkinci Yarı Strateji Raporunda; jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle daha önce beklenen dezenflasyon ve faiz indirim sürecinin gecikeceği tahmini dile getirildi.

Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini ancak beklenenden daha yavaş gerçekleşeceğini öngören Ata Yatırım’ın raporunda; “ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'nin enerji ithalatı maliyetlerini artırarak enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıyı zayıflattı. Bu nedenle daha önce beklenen hızlı dezenflasyon süreci ertelenmiş durumda” görüşü öne çıkarıldı.

PETROL FİYATI KRİTİK

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeleye öncelik vermeye devam edeceği de vurgulanan raporda, “Jeopolitik risklerin azalması ve petrol fiyatlarının normalleşmesi halinde, enflasyondaki düşüş yeniden hız kazanabilir. Ancak petrolün uzun süre 100-110 dolar bandında kalması durumunda hem enflasyon hem de cari açık üzerinde ilave baskı oluşabilir” ifadelerine yer verildi.

Bankadan para çekecekler dikkat! TCMB sonrası 200 bin TL’nin geri ödemesi...

FAİZ VE TÜFE TAHMİNLERİ

Raporda, TCMB’nin ilk faiz indirimlerine 2026'nın dördüncü çeyreğine başlayabileceği, yıl sonunda politika faizinin ise %35 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. 2026 sonunda enflasyonun ise %28,30’a düşebileceği beklentisi paylaşıldı.

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

Sıkı para politikasının sürmesi, finansman maliyetlerine yansıyor. Katılım bankaları tarafından sunulan ihtiyaç finansmanı oranlarında da sınırlı artışlar dikkat çekiyor.

29 Temmuz itibarıyla ihtiyaç finansmanında son oranlar şöyle:

- Hayat Finans: %4,25

- Kuveyt Türk: %4,11

- Türkiye Finans: %4,05

- Albaraka: %4,00

- Dünya Katılım: %3,99

- Vakıf Katılım: %3,85

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 200 bin TL ihtiyaç finansmanını geri ödeme tablosu ise şöyle:

- Finansman Tutarı: 200 bin TL

- Finansman Vadesi: 12 ay

- Finansman Oranı: %3,85

- Aylık taksit: 22 bin 571,45 TL

- Toplam geri ödeme: 270 bin 857,35 TL

