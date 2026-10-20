Benzine büyük indirim! Tabela gece yarısı değişti

Küresel piyasalarda benzinin ton fiyatında yaşanan düşüş, Türkiye'de pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla benzinin litresi 4 lira 37 kuruş ucuzladı.

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Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Küresel piyasalarda benzin fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içinde pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

BENZİNE 4 LİRA 37 KURUŞ İNDİRİM!

Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 4 lira 37 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 80 liranın altına inerken, diğer şehirlerde ise 80-82 lira arasında değişmekte.

20 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 79.60 96.70 41.20 İstanbul Anadolu 79.40 96.50 40.60 Ankara 80.60 97.80 41.29 İzmir 80.80 98.00 41.20

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.