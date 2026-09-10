Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), birikimlerini faizsiz değerlendirmek isteyenlere katılım esaslı fon seçenekleri sunuyor. Peki, İslami finans ilkelerine uygun yatırım araçlarını içeren bu fonlarla tasarruflar nasıl değerlendiriliyor? İşte faizsiz BES hakkında merak edilenler…

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kişilerin kendileri yahut temsilcisi bulundukları bireyler için yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma dönüştürerek ileride ek gelir elde etmelerini sağlayan bir sistemdir. Tasarrufların toplanarak uzun vadeli şekilde değerlendirilmesi ve süreç sonunda kişiye veya adına ödeme yapılan şahsa toplu para ödenmesi ya da maaş bağlanması esasına dayanır.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kişilerin kendileri yahut temsilcisi bulundukları bireyler için yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma dönüştürerek ileride ek gelir elde etmelerini sağlayan bir sistemdir. Tasarrufların toplanarak uzun vadeli şekilde değerlendirilmesi ve süreç sonunda kişiye veya adına ödeme yapılan şahsa toplu para ödenmesi ya da maaş bağlanması esasına dayanır.

BES birikimlerini faizsiz değerlendirebilir miyim?

BES BİRİKİMLERİ FAİZSİZ DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

BES’e katılan kişiler istediği fonu seçerek yatırımlarını dilediği gibi yönlendirebilmektedir. Kişinin sistemdeki toplam birikim tutarı, aylık tasarruf miktarına, seçtiği fonların getirisine ve teşvik amaçlı devlet katkısına ve devlet katkısının getirisine göre değişmektedir. BES emeklilik yatırım fonları faizli ve faizsiz olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

FAİZSİZ BES NEDİR?

Faizsiz BES (Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Sistemi), katılım bankacılığı ve İslam hukuku ilkelerine uygun olarak faizsiz enstrümanlara yatırım yapan bir emeklilik sistemidir. Faizsiz finans prensiplerine uygun varlık türlerine yönelen fonlardır. Portföyde kira sertifikaları, katılım endeksleri ve benzeri varlıklar yer alabilir.

Birikimlerinizi faizsiz büyütebilirsiniz, Faizsiz bireysel emeklilik planlarımız ile İslami finans esaslarına göre alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı esaslarına uygun olan fonlara yatırım yapılmaktadır.