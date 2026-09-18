BES fonları, katılımcıların birikimlerini büyütmek ve emeklilik döneminde ek gelir sağlamak için profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Bireysel emeklilikte fon seçimi, BES’ten elde edilecek getiriyi belirleyen en önemli unsurdur. Peki, BES fon dağılımı nasıl yapılır?

Emeklilik yatırım fonları, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcıların katkı paylarının değerlendirildiği portföy yapılarıdır. BES fonları genel olarak aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılır:

Borçlanma Araçları Fonları

Hisse Senedi Fonları

Katılım Esaslı Fonlar

Karma / Değişken Fonlar

Para Piyasası Fonları

Bu fon türleri, katılımcılara farklı piyasa koşullarında çeşitlendirilmiş portföy yapılarıyla birikimlerini değerlendirme imkanı sunar. Fonların risk seviyeleri ve stratejileri fon bilgilendirme dokümanlarında detaylı şekilde yer alır.

BES fon dağılımı nasıl yapılır?

BES FON DAĞILIMI NASIL YAPILIR?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde fon dağılımı, birikimlerinizin hangi fonlara ve ne oranda yatırılacağını belirler. Fon dağılımı, kişisel tercihlere, finansal hedeflere ve risk algısına göre şekillenir. Sistemde her katılımcı, belirlenen süreler ve kurallar çerçevesinde fon dağılımı üzerinde değişiklik yapabilir.

Fon dağılımı yapılırken genellikle şu unsurlar dikkate alınır:

Risk Tercihi: Katılımcının kısa, orta veya uzun vadeli hedefleri; fonların risk seviyeleriyle uyumlu olarak değerlendirilir.

Fon Türleri: Katılımcı; para piyasası, hisse senedi, kıymetli maden, karma fonlar veya katılım esaslı fonlar gibi farklı kategoriler arasından seçim yapabilir.

Yaş ve Zaman: Uzun vadeli birikim döneminde daha dinamik fon tercihlerine yer verilebilirken, emeklilik dönemine yaklaştıkça daha istikrarlı fonlara yönelim tercih edilebilir.

Portföy Dağılımı: Birikimler farklı fonlara bölünerek çeşitlendirme yapılabilir. Bu yaklaşım, piyasadaki değişimlere karşı daha dengeli bir yapı oluşturulmasına yardımcı olur.

Fon dağılımı değişikliği mobil uygulamalar, internet şubeleri veya çağrı merkezleri üzerinden yapılabilir. Katılımcı, dönemsel olarak fon performansını takip ederek dağılımını ihtiyaçlarına göre güncelleyebilir.