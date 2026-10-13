BES ödemelerine ara verilebilir mi? BES'te 5 yıl sınırı

BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) katılımcıları değişen finansal dönemlerine bağlı olarak katkı payı ödemelerine ara verebiliyor. Bu nedenle katılımcıların hak kaybı yaşamamak adına en çok araştırdığı konulardan biri de ödemelere ara verme konusu oluyor. Peki, BES ödemelerine ara verilebilir mi? BES ödemelerine ara verildiğinde hak kaybı olur mu?

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik döneminizde kullanmanıza yönelik bireysel tasarruflarınız için avantajlı ve çeşitli seçenekler sunar. Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı olan BES, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmasıdır. BES, birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır. Peki, BES ödemelerine ara verilebilir mi?

BES ÖDEMELERİNE ARA VERİLEBİLİR Mİ?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. BES'te ara vermek sistemden çıkmak anlamına gelmez; haklarınız ve birikimleriniz katılım esaslı fonlarda işlem görmeyi sürdürür.

BES ödemelerine ara verilebilir mi? BESte 5 yıl sınırı

5 YIL SINIRI

Ara verme kesintisi yalnızca sözleşmenin ilk 5 yılı için geçerlidir. Sözleşme süresi 5 yılı aşan katılımcılardan ara verme gerekçesiyle herhangi bir ek yönetim gideri kesintisi yapılamaz. Ödemelerinize ara verdiğiniz süreler, bu 10 yıllık zorunlu sistemde kalma süresine dahil edilmeye devam eder.

EMEKLİLİK HESABI İLE İLGİLİ BİLGİLERE NASIL ULAŞILIR?

Katılımcılar, emeklilik şirketinin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak hesaplarına kolayca ulaşabilir; birikim durumlarını, fon getirilerini ve ödeme dönemlerini takip edebilir, bireysel emeklilik sözleşmeleriyle ilgili tüm işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler.