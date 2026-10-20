İstihdam edilip edilmediğine, vergi mükellefi olup olmadığına, uyruğuna ve yaş sınırına bakılmaksızın herkes BES’e katılabilir. Sisteme girmeyi planlayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında "ara verme durumundaki haklar" oluyor.Sözleşmede belirtilen ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde katkı payınızı ödememeniz durumunda sisteme ara vermiş sayılırsınız. Peki, BES ödemelerine ara vermek emeklilik süresini uzatır mı?

Özetle Kaydet a- | +A

BES (Bireysel Emeklilik Sistemi), birikim yapılması, yapılan birikimlerin değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır. Katılımcılar sistem sayesinde ikinci bir emeklilik hakkı elde eder, emeklilik dönemlerinizde de aktif çalışma döneminizdeki hayat standardınızı koruyabilirsiniz.

BES ödemelerine ara vermek emeklilik süresini uzatır mı?

BES'TEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız halinde emekliliğe hak kazanırsınız. Yaş sınırına uyan ve BES'te minimum kalma süresi 10 yıl olan kişiler, bireysel emekli olmaya hak kazanır. Emekli olmaya karar verdiğiniz ve başvurunuzu yaptığınız zaman, o güne kadar yaptığınız birikim hesaplanır. Birikiminiz; ödediğiniz katkı paylarına, devlet katkısına ve fonlarınızın getirilerine göre değişiklik gösterir.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM BES ödemelerine ara verildiğinde sözleşme ve haklar nasıl etkilenir?

BES ödemelerine ara vermek emeklilik süresini uzatır mı?

BES'E ARA VERME SÜRECİ

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara vermeniz halinde ara verme süresi boyunca birikiminizden ek yönetim gideri kesintisi yapılabilir. Peki, BES ödemelerine ara vermek emeklilik süresini etkiler mi, nasıl etkiler?

BES ödemelerine ara vermek emeklilik süresini uzatır mı?

BES ÖDEMELERİNE ARA VERMEK EMEKLİLİK SÜRESİNİ UZATIR MI?

BES ödemelerine ara vermek, emeklilik için gereken 10 yıllık yasak süreyi uzatmaz veya sıfırlamaz.

BES’ten emeklilik hakkı kazanabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak yasal şarttır. Ancak bu dönemde hesaba yeni bir sermaye girişi olmadığından, emeklilik dönemindeki toplam birikim havuzunuz ve toplam devlet katkısı miktarınız planlanan hedefin altında kalabilir.