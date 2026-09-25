BES'te faizsiz fonlar nasıl öğrenilir?

Faiz hassasiyeti olan vatandaşlar, katılım esaslı faaliyet gösteren ya da katılım esaslı ürünler sunan emeklilik şirketlerinin ünvanında katılım ibaresi bulunan emeklilik planlarına dahil olup faiz içermeyen katılım fonlarına yatırım yapabiliyor. Peki, BES'te faizsiz fonlar nerede, nasıl öğrenilir?

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Emeklilik yatırım fonu, emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan bir yatırım fonu olarak işlev görüyor. Emeklilik yatırım fonlarının türleri, içerdikleri yatırım araçlarına göre (kamu borçlanma araçları, hisse senedi, mevduat, vb.) belirleniyor. Tüzel kişiliği yoktur. Fon, portföy yönetim şirketlerince yönetilir.

BESte faizsiz fonlar nasıl öğrenilir?



BES'TE FAİZSİZ FONLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Bireysel emeklilik sisteminde, faiz hassasiyeti taşıyan katılımcılar için faiz içermeyen enstrümanlara yatırım yapan, İslami finans kurallarına ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun emeklilik yatırım fonları da sunuluyor.



Söz konusu faizsiz fonlar; ilgili emeklilik şirketinin danışma kurulu onayından geçmiş, alım satımının İslam dinine göre caiz olduğuna karar verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) faizsiz (katılım esaslı) fonları öğrenmek için Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) fon karşılaştırma araçlarını veya emeklilik şirketinizin mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca emeklilik şirketinizin mobil uygulamasından katılım fonu tercihlerini inceleyebilirsiniz.

FAİZSİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ İÇERİĞİNDE BULUNAN FİNANSAL ENSTRÜMANLAR

Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının içeriğinde bulunan finansal enstrümanlar özetle şunlardan oluşabilmektedir;

Katılım bankalarında açılacak TL, EURO, USD katılma hesapları,

Faiz barındırmayan TL, USD, EURO cinsi varlıklar ile Altın, Gümüş gibi kıymetli madenleri içeren sermaye piyasası araçları,

Katılım endeksine ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetleri,

Altın ve kıymetli madenler,

Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları (Girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu vb.),

Türkiye’de veya yurtdışında ihraç edilen sukuk (kira sertifikası) vb. faizsiz borçlanma araçları.