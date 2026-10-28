Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan kısmen ödeme uygulaması ile katılımcılar, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında hesaplarında biriken tutarın bir kısmını alabiliyor. Peki, BES'te kısmen ödeme başvurusu nasıl yapılır?

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Evlilik, konut alımı ve doğal afet hallerinde, katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan birikimlerinin bir kısmını alabilir. İlgili sözleşmenin en az 5 yıldır sistemde bulunmasıSözleşmeye, kısmen ödeme başvurusu yapılan tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin en az beş katı kadar katkı payı ödenmiş olması gerekmektedir. Peki, BES'te kısmen ödeme başvurusu nasıl yapılır?

BESte kısmen ödeme başvurusu nasıl yapılır?

BES'TE KISMEN ÖDEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısmen ödeme başvurusu yapmak isteyen katılımcıların, bireysel emeklilik şirketinin internet sitesinde kendilerine adına oluşturulan sayfadan temin edecekleri güvenli "kısmen ödeme talep formunu" eksiksiz doldurması, imzalaması ve ardından posta ile ya da onaylı elektronik iletişim yöntemleriyle bireysel emeklilik şirketine iletmesi gerekmektedir.

BESte kısmen ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucu, talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya gerekçesi ile birlikte bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, başvuru formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içinde kısmen ödenecek tutar, şirket tarafından katılımcının hesabına ödenir.

GEREKLİ EVRAKLAR İBRAZ EDİLMEDİĞİNDE

Konut alımı veya evlilik hali için kısmen ödeme alınması sonrasında başvuru için gerekli evrakların kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içerisinde ibraz edilmemesi durumlarında kısmen ödeme hakkı yersiz kullanılmış sayılır, kısmen ödeme tutarının %20‘si katılımcının Devlet katkısı hesabından alınarak Bakanlığa iade edilir.