Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kısmen ödeme uygulaması oluyor. Kısmen ödeme almak isteyen katılımcıların, başvurularını doğrudan sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketine yapmaları gerekiyor. Peki, BES'te kısmen ödeme uygulaması nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarında biriken tutarları devlet katkısı dahil alabilme hakkı sağlayan uygulamadır.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilirler. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz.

Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir.

Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az beş yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur.

Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınır.

BESte kısmen ödeme uygulaması nedir?

HANGİ BELGELER İSTENİR?

Konut alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulur.

Evlilik hali için e-Devlet sistemi ile üretilen ve üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için doğal afetin gerçekleşmesine müteakip SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilir.