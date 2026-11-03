BES'te kısmi ödemeye bedelli askerlik dahil oldu! Kısmi ödeme başvuru sonucu kaç günde belli olur?

BES’te (Bireysel Emeklilik Sistemi) kısmi ödemenin kapsamının genişlemesi için harekete geçildi. Konut ve evlilik için uygulanan kısmi ödeme imkânı bedelli askerlik ve hac ibadetini de kapsayacak. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, kısmi ödeme başvuru ve sonuç sürecini merak ediyor. Peki, kısmi ödeme başvuru sonucu kaç günde belli olur

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların birikimlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme gündemde. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, BES'ten kısmi ödeme alınabilecek durumlara bedelli askerlik ve hac ibadetinin de eklenmesi hedefleniyor.Mevcut sistemde belirli şartlar altında konut alımı, evlilik, eğitim ve doğal afet gibi durumlarda birikimlerin bir bölümü çekilebiliyor. Yeni düzenlemeyle bu kapsama bedelli askerlik ve hac giderlerinin de dahil edilmesi öngörülüyor.

BESte kısmi ödemeye bedelli askerlik dahil oldu! Kısmi ödeme başvuru sonucu kaç günde belli olur?

BES'TE KISMİ ÖDEME KAÇ GÜNDE YAPILIR?

Kısmen ödemeye ilişkin işlem ve hesaplamalar başvuru tarihinde katılımcının hesabında bulunan fon pay adedi üzerinden yapılır. Kısmen ödeme tutarı, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş günü katılımcı hesabına ödenir ve kısmen ödeme tarihi ile belgelerin kısmen ödeme başvurusundan sonra ibraz edilmesi durumunda belgelerin son ibraz tarihi bilgisi elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilir. Belgelerin kısmen ödeme başvurusundan sonra ibraz edilmesi durumunda, Devlet katkısı, en geç fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş günü katılımcıya ödenir.



Nakde dönüştürülmüş tutarın herhangi bir sebeple on iş günü içinde ödenememesi ve kısmen ödeme işleminin gerçekleştirilememesi durumunda katılımcının kısmen ödeme başvurusu yapılmamış sayılır ve bu tutar iki iş günü içinde katılımcının mevcut fon dağılım tercihine uygun olarak yatırıma yönlendirilir.