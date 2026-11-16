BES, kişilerin aktif çalışma dönemlerinde düzenli tasarruflar yaparak, bu tasarrufları farklı fonlarda değerlendirmeleri ve emeklilik dönemlerinde ilave bir gelire sahip olmalarını sağlayan bir sistemdir.Emeklilik hakkını kazandığınızda emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi toplu olarak veya belli bir program kapsamında da alabilirsiniz. Peki, BES'te nasıl emekli olunur?

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES); aylık ödemelerle belli bir zamana kadar bir kurum veya kuruluşa yatırılan paranın, daha sonra meydana gelen artışla birlikte, toplu veya aylık maaş olarak geri alınması şeklinde oluşturulmuş bir uygulamadır. Birikimleriniz faiz içermeyen, katılım esaslı (helal kazanç) fonlarda; kıymetli madenler, kira sertifikaları veya ortaklık esasına dayalı helal yatırım alanlarında değerlendirilirse sistem dinen de uygun olur. Peki, BES üzerinden emeklilik nasıl olur?

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Bireysel emeklilik hesabınıza yaptığınız katkı payı ödemeleriniz sizin seçtiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız halinde emekliliğe hak kazanırsınız.

Emeklilik hakkını elde ettiğinizde emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi toplu olarak veya belirli bir program çerçevesinde alabileceğiniz gibi yaptıracağınız yıllık gelir sigortası ile ömür boyu veya belirli süreler için düzenli olarak emekli maaşı alabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) nasıl, kaç senede emekli olunur?

EMEKLİLİK HAKKI SONRASI BİRİKİME DEVAM ETMEK MÜMKÜN

Sosyal Güvenlik Sistemi'nde yaşınız ve süreniz dolduğunda dilerseniz emekli olur; dilerseniz de çalışmaya devam edersiniz. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de dilerseniz 10 yılı ya da 56 yaşını doldurmanıza rağmen birikim yapmaya devam edebilir ve istediğiniz zaman bireysel emekli olabilirsiniz.

