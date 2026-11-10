Bankacılık hisseleri öncülüğünde haftaya yüzde 2 yükselişle başlayan BİST 100 endeksi, dünkü işlemlerde 11.740 puana yaklaşarak son 3 haftanın zirvesine yöneldi. Aracı kurumlar 11.600 üzerindeki kapanışları olumlu değerlendirirken; yükselişin devam için 11.800-11.900 bandının aşılması gerektiğine dikkat çekildi. Bu bölgenin aşılması hâlinde 12.150-12.525 aralığı yeni hedef olarak öne çıkarılıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da geçen hafta başlayan toparlanma hareketi, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. BİST 100 endeksi pazartesi günü yüzde 2 yükselerek 11.712,67 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde 11.739,94 seviyesini test eden endeks, 21 Ekim sonrasının en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece yaklaşık üç haftanın zirvesine yöneldi.

Yükselişte bankacılık hisseleri ön plana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,80 değer kazanırken alımların farklı sektörlere de yayılması, geçen haftaki tepki hareketinin güç kazandığına işaret etti.

11.800-11.900 BANDI KRİTİK

Kuveyt Türk Yatırım, endeksin 11.600 kritik seviyesinin üzerinde kapanmasını kısa vadeli görünüm açısından olumlu değerlendirdi. Kurum, toparlanmanın kalıcılık kazanması için bu seviye üzerinde birkaç kapanış daha görülmesi gerektiğini belirtti. 11.800, 11.950 ve 12.150 seviyeleri direnç olarak sıralanırken, muhtemel geri çekilmelerde 11.600 ilk destek olarak öne çıkarıldı.

Burgan Yatırım da bankacılık hisseleri öncülüğünde başlayan alımların diğer sektörlere yayılmasını olumlu buldu. Kurum, 11.800-11.900 direnç bölgesinde kâr satışlarının görülebileceğine dikkat çekti. Bu bandın güçlü işlem hacmiyle aşılması durumunda yükselişin 12.500 seviyesine doğru devam edebileceği öngörüldü. Aşağıda ise 11.250 ve 11.000 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Borsa 3 haftanın zirvesinde! Kritik eşikler peş peşe açıklandı

500 GÜNLÜK ORTALAMA TAKİPTE

Ata Yatırım, BİST 100'de kısa vadeli yükseliş trendinin teyidi için 11.768 seviyesinin üzerinde kapanış görülmesi gerektiğini vurguladı. Bu seviyenin 500 günlük hareketli ortalamaya karşılık geldiğini belirten kurum, söz konusu eşiğin aşılması hâlinde 12.330 ve 12.525 seviyelerini kısa vadeli hedefler olarak izliyor. Muhtemel kâr satışlarında ise 11.600 seviyesi ilk destek konumunda gösterildi.

