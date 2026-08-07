Borsada yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği konular arasında hisse senedi alım satımının dini açıdan hükmü de yer alıyor. Şirketlerin faaliyet alanı, faizli işlemleri ve gelir kaynakları bu konuda yapılan değerlendirmelerde öne çıkıyor. Peki, Borsada hisse senedi almak caiz midir?

Hisse senedi satın almak, yatırımcıya ilgili şirkette belirli oranda ortaklık hakkı sağlıyor. Bu nedenle borsada hisse senedi almanın caiz olup olmadığı değerlendirilirken yalnızca alım satım işlemi değil, yatırım yapılan şirketin faaliyetleri ve gelirlerinin niteliği de dikkate alınıyor. Türkiye'de katılım finansı ilkelerine uygun payların belirlenmesinde Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri kullanılıyor. Peki, borsada hisse senedi almak caiz midir, hangi hisselerin alınması uygun kabul ediliyor?

BORSADA HİSSE SENEDİ ALMAK CAİZ MİDİR?

Hisse senedi, sahibine bir şirkette ortaklık hakkı verdiği için hisse senedi alım satımı ilke olarak dinen uygun kabul ediliyor. Ancak bu değerlendirme, borsada işlem gören bütün şirketlerin hisselerinin aynı şekilde değerlendirilebileceği anlamına gelmiyor. Şirketin esas faaliyet alanının dinen meşru olması, yatırım yapılacak hisse açısından temel kriterlerden biri olarak gösteriliyor. Faaliyet alanı doğrudan dinen uygun görülmeyen işlerden oluşan şirketlerin hisselerinin alınması ise uygun kabul edilmiyor.

Borsada hisse senedi almak caiz midir?

Ana faaliyet alanı dinen uygun olmakla birlikte faizli kredi, faiz geliri veya uygun görülmeyen başka gelirleri bulunan şirketler konusunda ise farklı görüşler bulunuyor. Belirli finansal sınırların aşılmaması halinde bu şirketlere yatırım yapılabileceği belirtiliyor. Buna göre şirketin faizli borçları ve faizli mevduatı için yüzde 30, dinen uygun görülmeyen gelirlerin toplam gelir içindeki payı için ise yüzde 5 sınırı esas alınabiliyor. Bununla birlikte, az miktarda dahi uygun olmayan gelir elde eden şirketlere yatırım yapılmaması gerektiğini savunan görüşler de bulunuyor. Dolayısıyla bir hissenin dini açıdan değerlendirilmesinde yalnızca şirketin yaptığı iş değil, finansman ve gelir yapısı da önem taşıyor.

Katılım Endeksi bu nedenle faizsiz yatırım konusunda hassasiyeti bulunan yatırımcılar açısından önemli bir referans niteliğinde. Ancak bir şirketin endeksteki durumunun zaman içinde değişebileceği de göz önünde bulundurulmalı. Borsa İstanbul'un mevcut sisteminde BIST Katılım 30, 50, 100 ve Tüm endeksleri için Mayıs-Eylül ile Ekim-Nisan olmak üzere iki endeks dönemi bulunuyor. Bu nedenle yatırım yapılacak şirketin güncel Katılım Endeksi durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

KATILIM ENDEKSİ NEDİR?

Katılım Endeksleri, katılım finansı ilkelerine uygunluk kriterlerini karşılayan şirketlerin paylarını izlemeye yönelik Borsa İstanbul endeksleridir. BIST Katılım Tüm'ün yanında Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım 100 gibi farklı endeksler bulunuyor.