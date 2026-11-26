Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında yatırımcı güvenini güçlendirmek için SPK Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıkladı. Manipülasyon ve piyasa bozucu eylemlere daha ağır cezalar getirilecek, yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi kurulacak. Şimşek, ayrıca rezervlerdeki düşüşün fonlardan çıkışla bağlantılı olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcı güvenini güçlendirmek için hem mevcut düzenlemelerde hem de yasal altyapıda önemli değişikliklere gidileceğini bildirdi.

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Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere değinen Şimşek, manipülasyonla mücadeleden yatırımcıların korunmasına kadar birçok başlıkta yeni adımlar atılacağını söyledi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tabii ekonomik kalkınma açısından çok kritik öneme sahip sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için gerçekten önemli adımlar attık. Müsaade ederseniz fon rehberi ve özellikle yapısal olarak yapacağımız düzenlemeleri, sermaye piyasalarında bu türden bir sorunun bir daha yaşanmaması için aldığımız ve alacağımız tedbirleri sizlerle kısa bir şekilde paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim: Sermaye Piyasası Kurulumuz ağustos sonunda bir fon rehberi yayımladı. Aslında bu rehberle bu tür riskleri önemli ölçüde minimize edecek, yani bu türden sorunların bir daha yaşanmamasını sağlayacak çok kritik düzenlemeleri içeren bir fon rehberi hayata geçirildi. Burada serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildi.

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FON PİYASASINDA YENİ KURALLAR

Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdikleri işlemler fon portföy değerinin yüzde 20'si gibi bir üst sınıra bağlandı. Yine serbest fonların portföy içeriğinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hâle getirildi; böylece şeffaflık artırıldı. Yine KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiği yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildi ve dolaylı payı yüzde 10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başlandı. Bütün bu adımlar aslında bu fonlarda şeffaflığı artıran, yoğunlaşmayı azaltan ve ilişkili taraflarla, kesimlerle riskleri azaltan düzenlemeler. Tabii bunlarla yetinmedik.

"FONLARIN BORÇ VERME İŞLEMLERİ TEMİNAT ŞARTINA BAĞLANDI"

Özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamı genişletildi.

Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi artırmak için asgari yüzde 10 kira sertifikası şartı getirildi. Yine son dönemde bu fonlara giriş için nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi ve bütün yatırımcılar bu fonlara girerken nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda; riskler çok net bir şekilde ortaya konuluyor.

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"SPK DÖNÜŞÜM PROJESİ HAZIRLANIYOR"

Tekrar söylüyorum; fon piyasasında riskleri minimize etmeye yönelik, şeffaflığı artırmaya yönelik kritik düzenlemeler. Aslında bu düzenlemeler dediğim gibi ağustos sonunda açıklandı ve eylül başı itibarıyla da uygulamaya konuldu.

Tabii önümüzdeki dönemde piyasa gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi hususu bizim önemli bir önceliğimiz. Yani Sermaye Piyasası Kurulunun işlemlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir SPK dönüşüm projesi çalışılıyor, hazırlanıyor.

Bu çerçevede yapay zekâ destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak.

Sermaye Piyasası Kurulumuz TÜBİTAK gibi birtakım kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak.

Yine hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri platformu tabii ki kurulacak.

Bu dönemde biz Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişi Sermaye Piyasası Kurulunda görevlendirdik ve böylece SPK'nın gözetim ve denetim kapasitesini ciddi bir şekilde güçlendirdik. Tabii Sermaye Piyasası Kurulumuzun devam eden incelemeleri var.

TARİH VERİLDİ

Aslında bu hususu da netleştirmek istiyorum çünkü bu da bir belirsizlik kaynağı gibi sunuluyor. Sermaye Piyasası Kurulunun fonlarda manipülasyona yönelik incelemesinin kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Yani SPK'nın bize verdiği bilgi; bu manipülasyona uğramış fonlarla ilişkili incelemeler bu ay sonu itibarıyla tamamlanmış olacak ve bu anlamda belirsizlik azalmış olacak. 16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hisse taranmış; fonlarla alakalı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK suç duyurusunda bulunmuş.

Borsada manipülasyona ağır yaptırım geliyor! Bakan Şimşek yeni kanunun ayrıntılarını açıkladı

591 kişi hakkında işlem yasağı getirilmiş, uygulanmış. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu ciddi bir çalışma ortaya koymuş. Sınırlı bir kapasiteyle de olsa arkadaşları bu çerçevede biz de takdir ediyoruz bu son dönem çalışmaları. Tabii sermaye piyasalarına güveni pekiştirecek birtakım ilave adımlar gerekiyor.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULUYOR"

Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor. Bu tasfiye için özel bir kanun çıkartılmıştı. Bu anlamda bir mekanizma kurulmuştu ama bu mekanizmayı şimdi kalıcı bir şekilde mevzuata taşıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi erken uyarı sistemi çok değerli. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezinin kurulması ve bankacılık sektörü dâhil kurumlar arası bilgi paylaşımını hızlandırması da bu yasal düzenlemenin içinde var olan bir husus. Tabii caydırıcılığın artırılması lazım.

DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR

Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır. Yine yatırımcının korunması hususu da bizim için değerli.

Yatırımcı Tazmin Merkezinin mali yapısı, tazmin mekanizmalarının güçlendirilmesi, borçlanma aracı niteliğindeki kira sertifikaları ve benzerlerine ek koruma sağlanması tabii bizim için önemli. MSCI uyum süreci ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim: Ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETTİ

Biliyorsunuz en son yapılan açıklamalarla gündeme getirilen temel konuları iki başlık altında toplayabiliriz. Fonların koordineli işlemlerine yönelik güvenilir ve sürekli yaptırımların uygulanması; bu koşulu Meclise sevk edilecek kanunla biz sağlamış olacağız. Yani yasal altyapısı hazırlanmış olacak. Tabii ki kurumsal kapasite de güçlendiriliyor. Dolayısıyla Meclise sevk edilecek kanun aslında MSCI'ın gündeme getirdiği önemli bir hususu içeriyor. Bu birinci konu. Ümit ediyoruz ki bu yasa bütçe görüşmelerinden hemen sonra veya yeni yılın başında gündeme alınır ve hızlı bir şekilde bu düzenlemeler hayata geçirilir.

Borsada manipülasyona ağır yaptırım geliyor! Bakan Şimşek yeni kanunun ayrıntılarını açıkladı

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde fiili dolaşım pay oranını hesaplama yöntemi çalışmaları MSCI'ın önerileri ile uyumlu olarak inanıyorum ki aralık 2026'da tamamlanmış olur. Yani hazirana kadar süre verilmiş ama biz onu beklemeyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde bu düzenlemeleri hayata geçirip hızlı bir şekilde uygulamayı da tabii ki ortaya koyacağız.

"REZERV DÜŞÜŞÜ FONLA ALAKALI DEĞİL"

Fonlardan çıkış oldu mu? Tabii ki oldu. Borsadan, fonlardan çıkış oldu. Bu çıkışın tamamına yakını mevduata gitti. Yani daha az riskli, TMSF garantisi de olan belli bir oranda banka mevduatına geçti. Bu muhtemelen geçici bir şey. Güven yeniden gelecek ve biz inanıyoruz ki tekrar sermaye piyasası araçlarına olan ilgi artacak.

Bu dönemde mevduatta TL payı çok değişmedi. Yani en son açıklanan veriler, toplam mevduat içerisinde Türk lirasının payının yüzde 61,8 olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı ağustos sonunda da benzerdi. Eylül ortasında da bu benzerdi.

Peki, rezervlerde bir azalma var Merkez Bankasının. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bunu fonla ilişkilendirmek tabii ki şu anda moda ama bu doğru değil. Rezervlerdeki kaybın önemli bir kısmı, hem yılın başından bu yana hem de 17 Eylül'den bu yana, altın fiyatlarındaki düşüşle ilişkilidir. Merkez Bankamızın rezervlerinin büyük bir kısmı, üçte ikisinden fazlası, uzun bir süredir altın olarak tutuluyor.

Altın fiyatlarının dolar cinsinden düşmesi, tabii ki rezervleri dolar cinsinden aşağı çekmiştir. Bu birinci faktör. Ama son haftalarda Amerikan Merkez Bankasının çok daha hızlı faiz artırabileceği beklentisi, savaşın neden olduğu belirsizliğin devam ediyor olması ve savaşa ilişkin yeni bir takım hikâyelerin üretiliyor olması, bir ara neredeyse nükleer kullanılacağı konuşuluyordu. Şimdi tekrar bir savaşın başlaması konuşuluyor.

Bu belirsizlik devam ediyor. Bu tabii ki petrol fiyatlarını, petrol fiyatları üzerinden petrol ve kimya fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyor. Küresel büyümeyi olumsuz etkiliyor, küresel risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Şimdi bunları niye anlatıyorum size? Tabii ki burada özellikle riskten kaçınma söz konusu. Bir faktör daha var. Özellikle gelişmiş ülkelerde son yıllarda yapay zekâ alanına trilyonlarca dolarlık yatırım yapıldı. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Şimdi yatırımcılar bu yatırımın geri dönüşünü sorgulamaya başladılar. Bu değerlemeleri sorgulamaya başladılar.

Ve az önce de söyledim, yani az önce rakamlarla sizinle paylaştım. Nasdaq'taki değer düşüşü, bakın 17 Eylül'den bu yana Nasdaq'taki, biliyorsunuz teknoloji firmaları ağırlıklı, teknoloji firmaları orada işlem görüyor, 4,4 trilyon dolar.