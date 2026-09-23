Tasarruf finansman faaliyeti, sözleşme koşullarına göre konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için belirli süre tasarruf yapılmasını, faizsiz finansman sağlanmasını ve birikimlerin yönetilmesini kapsar. Peki, çatılı iş yeri finansmanı nedir? Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?

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Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

Çatılı iş yeri finansmanı nedir, nasıl sağlanır?

ÇATILI İŞ YERİ FİNANSMANI NEDİR?

Yatırımcılar veya ticari faaliyette bulunmak isteyen girişimciler için tasarlanan çatılı iş yeri finansmanı hizmeti, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilir yatırım olanakları sunar. Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.



Yatırımcılar veya ticari faaliyette bulunmak isteyen girişimciler için geliştirilen çatılı iş yeri finansmanı hizmetimiz, faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir yatırım fırsatları sunar. İş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

KAÇ TAKSİT İMKANI SUNULUR?

Çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.