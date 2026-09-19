Çekilişli tasarruf finansman sistemi nedir? Faizsiz ev sahibi olma modeli olarak biliniyor

TDF (Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi) ile konut sahibi olmak isteyen üyeler çekilişli yöntem ve vade ortası yöntem olmak üzere iki farklı yöntemle konut sahibi olabilmektedirler. Çekilişli sistemde üyeler çekiliş yapıldıktan sonraki ilk aylarda konut, arsa veya araç alabilme imkânına sahip oldukları için bu sistem daha fazla tercih edilmektedir. Peki, çekilişli tasarruf finansman sistemi nedir? Çekilişli tasarruf finansman sistemi nasıl çalışır?

Faiz hassasiyeti olan bu kesim finansman ihtiyaçlarını karşılamak için banka-dışı tasarrufa dayalı finans sistemini tercih etmektedirler. Bu yöntem ile konut, araç veya arsa almak isteyen üyeler, TDF kuruluĢları tarafından 40, 60, 80, 100, 120, 160 ve 200 kişilik guruplar oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu gruplar yardımlaĢarak birbirini finanse etmektedir. Üyelerin girdikleri sistemdeki grupta yine gruptaki bütün üyelerin yapacağı ödemeler ile, her ay bir kişinin alacağı ürünün toplam bedeli toplanmaktadır.

Toplanan bu para ile teslimat sırası gelen üyelerin firma tarafından teslimatları yapılmaktadır. Üye bu şekilde sisteme girerken başta belirlemiş olduğu ve taksitlerini ödediği ürününün (organizasyon) tutarının tamamını firmadan teslim alarak ürününü istediği yerden alabilmektedir. Bu yöntemle konut, araç veya arsa almak isteyen ve yüz kişilik bir gruba giren üye ödemelerini yüz ayda tamamlamaktadır.

KİRA YARDIMI AVANTAJI

Çekilişli sistemde üyeler çekiliş yapıldıktan sonraki ilk aylarda konut, arsa veya araç alabilme imkânına sahip oldukları için bu sistem daha fazla tercih edilmektedir.

Meselâ konutunu sonraki aylarda alan üyeler, kendisinden önce konutunu alan üyelerden kira yardımı almaktadırlar. Böylece teslimatını erken alanlar ile sonra alanlar arasında denge sağlanmaya çalışılmıştır. Çekilişli sistemde taksitler üye konutunu alana kadar her ay belli bir oranda düşer, üye konutunu, arsasını veya aracını teslim aldıktan sonra ise son takside kadar ödeyeceği taksit miktarı sabitlenmektedir.

Çekilişli tasarruf finansman sistemi nedir? Faizsiz ev sahibi olma modeli olarak biliniyor

FAİZSİZ KONUT FİNANSMANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları

Peşinatı olmayan ya da kredi kullanmak istemeyen bireyler

Aylık taksit ödeyebilecek düzenli gelire sahip olanlar

Tasarruf ederek yatırım yapmak isteyenler

Hayat kalitesinden taviz vermeden ev sahibi olmak isteyen herkes

Çekilişli tasarruf finansman sistemi nedir? Faizsiz ev sahibi olma modeli olarak biliniyor

FAİZSİZ KONUT FİNANSMANININ AVANTAJLARI

Faizsiz ve vade farksız ödeme imkânı

Krediye gerek olmadan finansmana ulaşım

Peşinatsız başvuru seçenekleri

Bütçeye göre özelleştirilebilir ödeme planları

Taksit erteleme imkanı

Ev tutarının %100’üne ulaşma imkanı

Türkiye genelinde istediğiniz evi alma özgürlüğü

BDDK ve Türkiye Emlak Katılım Bankası güvencesi