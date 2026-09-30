Çekilişli tasarruf finansman sistemlerinde merak edilen konulardan biri de organizasyon ücreti oluyor. Tasarruf finansman şirketlerinde organizasyon ücreti, toplam finansman tutarına göre farklılık gösterebiliyor. Peki, çekilişli tasarruf finansman sistemindeki organizasyon ücreti nedir?

Özetle Kaydet a- | +A

Organizasyon ücreti; müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında tasarruf finansman şirketine ödeyecekleri tutardır. Tasarruf finansman şirketleri organizasyon ücreti haricinde ayrıca komisyon, faiz ve kredi tahsisat ücreti gibi herhangi ilave bir masraf içermemektedir.

Çekilişli tasarruf finansman sistemindeki organizasyon ücreti nedir?

Organizasyon ücretinin tutarı müşterilerin yararlandığı kampanyanın yanı sıra almış olduğu ev ve araba fiyatına göre değişmektedir. Organizasyon ücreti alınmak istenen varlığa göre değişmekle birlikte %8 ile %14 arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca organizasyon ücretlerinin taksitler halinde ödenmesi gibi opsiyonlar da mevcuttur.

TESLİMAT SIRASINDA EK ÜCRET VAR MIDIR?

Satın alıma konu olan gayrimenkulün tapu masrafı, bulunduğu ilçedeki tapu müdürlüğü tarafından anlaşmalı bankalara ödenmektedir. Teslimat esnasında ortaya çıkan tapu, ekspertiz bedeli, haciz ve damga vergisi, sigorta ve ipotek masrafları müşterilere aittir.

Konut edinimine yönelik sözleşmeler dolayısıyla alınan organizasyon ücretleri 6362 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasına göre konut finansmanı kapsamında değerlendirilerek damga vergisi, harç ve BSMV`den istisna edilmiştir.