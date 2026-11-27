Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ödül, Dünya Katılım'ın yenilikçi bankacılık yaklaşımını, güçlü büyüme vizyonunu ve uluslararası finans çevreleriyle yatırımcılar nezdinde kısa sürede tesis ettiği güveni de ortaya koyuyor" dedi.

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Dünya Katılım Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği 100 milyon dolar tutarındaki ilave ana sermaye sukuk ihracıyla Global Banking & Markets Awards 2026 kapsamında 'Yılın En Yenilikçi İslami Finans İşlemi' ödülünü kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Dünya Katılım Bankası, uluslararası sermaye piyasalarındaki başarısını ödülle taçlandırdı.

Söz konusu sukuk ihracıyla banka, ödüller kapsamında uluslararası jüri tarafından Yılın En Yenilikçi İslami Finans İşlemi ödülüne layık görüldü.

Banka, haziranda Basel III kriterleriyle uyumlu 100 milyon dolar tutarındaki sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Gerekli uyumluluk süreçlerinin tamamlanmasının ardından Viyana Borsası'nda işlem görmeye başlayan ihraç, bankanın uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendiren adımlardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, 100 milyon dolarlık ilave ana sermaye nitelikli sukuk ihracının, uluslararası ölçekte Yılın En Yenilikçi İslami Finans İşlemi ödülüne layık görülmesinden büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ödülün, yalnızca gerçekleştirdikleri finansman işleminin başarısını göstermediğini aktaran Göktaş, 'Ödül, Dünya Katılım'ın yenilikçi bankacılık yaklaşımını, güçlü büyüme vizyonunu ve uluslararası finans çevreleriyle yatırımcılar nezdinde kısa sürede tesis ettiği güveni de ortaya koyuyor. Faaliyetlerimizin henüz üçüncü yılında böylesine prestijli bir ödülle uluslararası ölçekte takdir görmek, doğru stratejiyle ilerlediğimizin önemli bir göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Göktaş, gelecek dönemde de uluslararası sermaye piyasalarındaki etkinliklerini artırmayı, katılım finansın gelişimine öncülük edecek yenilikçi finansman modelleri geliştirmeyi ve Türkiye'nin küresel İslami finans ekosistemindeki konumunu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.