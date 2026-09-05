El birliği sistemi, kişilerin ihtiyaçlarına ve ödeme gücüne göre şekillenebilen esnek bir yapıya sahiptir. Bu sayede müşteriler, bütçelerine uygun şekilde taksit süresini ve satın almak istedikleri konutun değerini kendileri belirleyebilmektedir. Peki, el birliği sisteminin avantajları neler? El birliği sisteminin 5 avantajı

Elbirliği sistemi, bankaların konut kredilerinden ve ipotekli konut finansman sisteminden farklı bir sistemdir. Elbirliği sistemi ile konut edinmek isteyen müşteriler bankalardan daha düşük maliyete konut sahibi olabilmektedirler. Sistem, faiz maliyetinden kaçınmak isteyenlerin yanı sıra ödeme planında esneklik arayan kişiler tarafından da tercih edilebilmektedir. Konut edinme sürecinde maliyet, ödeme kolaylığı ve finansman işlemleri açısından çeşitli imkânlar sunan Elbirliği Sistemi’nin avantajlı ve olumlu yönleri yapılan araştırmalarda şu şekilde sıralanmaktadır:

Faizsiz olması

Konut finansman maliyetinin daha düşük olması

Kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunması

Taksit dondurma ve öteleme imkânının olması

Finans işlemlerinin kolay olması ve kısa sürede tamamlanması

El birliği sisteminin avantajları neler? El birliği sisteminin 5 avantajı

EL BİRLİĞİ SİSTEMİ İLE EV NASIL ALINIR?

Müşteriler Elbirliği sistemi ile konut almak istediğinde sisteme kaydolan yüz kişi için yüz kişilik bir grup meydana getirilmektedir. Sistemde yapılan ödemelerle her ay bir konut veya gayrimenkul parası birikmektedir. Biriken bu para noter huzurunda yapılan çekilişlerle her ay bir kişiye konut veya gayrimenkul almak üzere kullanılmaktadır. Evini teslim alan müşteriler, kendinden sonra teslim alacak olan gruptaki diğer müşterilerden bir miktar fazla ödeme yaparak yardımda bulunmaktadır. İlk aylarda evini alanların avantajlı, son aylarda evini alanların dezavantajlı olmaması için evini alan kişiler yüz kişilik grupta kendisinden sonra ev alacak kişilere bir miktar kira yardımı adı altında yardımda bulunmakta ve aldığı eve ödediği yardımlarla beraber gerçek değerinden biraz fazla ödeme yapmaktadır. Müşterilerden evini sonlarda alanlar ise kendisinden önce ev alanlardan yardım aldığı için evini ucuza mâl edebilmektedir.

Evi geç çıkan müşterilerin taksitleri her ay belirli oranda azalmaktadır. Dolayısıyla evini erken alan müşteriler ne kadar avantajlı ise geç alan müşteriler de bir o kadar avantajlı durumdadırlar. Yani konutunu ilk alanla son alan arasındaki denge böylelikle sağlanmış olmaktadır. Müşterinin evi çekilişten ileri bir tarihe çıktığında evin gelecekteki değeri büyük ihtimalle bugünkü değerinden fazla olacaktır.



Elbirliği sistemi, oluşan konut açığını kapatmak için iki farklı yöntem önermektedir. Birincisi müşteriye evini alana kadar kendisine yapılacak olan kira yardımlarını ayrı bir hesapta biriktirmesidir. Bu yöntemle o gün geldiğinde biriken kira yardımları müşteri ev almayı düşündüğü toplam rakamın üzerine ekleyip daha yüksek rakama düşündüğü evi alabilmesidir. İkinci yöntem ise ilerleyen yıllarda müşterinin gelirinin de arttığını düşünülürse artan gelirinin bir kısmıyla taksitlerini yükseltmesi yani almayı düşündüğü evin değerini arttırmasıdır.

Elbirliği sisteminin piyasadaki rekabet gücünü koruyarak sürdürülebilirliğini sağlaması için müşterilerin tercihlerini etkileyen sistemin kendine özgü özellikleri, firmaların sunduğu imkânlar ve diğer faktörlerin doğru şekilde analiz edilmesi önem taşımaktadır.

