ELÜS, yani Elektronik Ürün Senedi, lisanslı depolara teslim edilen tarımsal ürünleri temsil eden dijital bir kayıt olarak tanımlanabilir. Tarım üreticileri, ELÜS sistemi aracılığıyla sahip oldukları ürünleri kolayca finansal bir ürüne dönüştürebilir. Peki, Elektronik ürün senedi (ELÜS) alıp-satmak caiz midir, dini hükmü nedir?

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Elektronik Ürün Senedi (ELÜS); lisanslı depolara teslim edilen depolanabilir tarım ürünleri karşılığında düzenlenen ve ürünün cins, sınıf ve kalitesi gibi özelliklerini belirten mülkiyet belgeleridir. ELÜS, çiftçiler ve tüccarlar için sadece ürünlerini takip etme imkânı sunmakla kalmaz; aynı zamanda teminat gösterilerek finansman ve kredi başvurularında da kullanılabilir. İlgili kurum nezdinde elektronik olarak kaydı tutulan ELÜS, ticaret borsalarında alım-satıma konu olabilmektedir.

ELÜS CAİZ MİDİR?

Buna göre ELÜS; dinen meşru, fiziken mevcut ve aynı vasıfta teslim edilebilir bir ürünü temsil etmesi hâlinde bu senetlerin alım-satımını yapmak caizdir. Ancak bu senetlerin organize teverruk işlemlerine konu edilmesi caiz değildir. Ayrıca iki ürünü temsil eden senetlerin birbiriyle mübadele edilmesi durumunda; aynı cins mallarda peşinlik ve eşitlik, farklı cins mallarda peşinlik şartına riâyet edilmelidir. İşlemin vadeli olması hâlinde ise bedellerden en az birinin peşin olması gerekir.

ELÜS’ün, faizli işlemler dışında rehin vb. şekillerde teminat gösterilmesinde ve temsil ettiği ürünün sigortalanmasında da fıkhen bir sakınca bulunmamaktadır.

Elektronik ürün senedi (ELÜS) alıp-satmak caiz midir?

ELÜS FAYDALARI

ELÜS (Elektronik Ürün Senedi), tarım üreticileri ve tüccarlar için ürünlerini güvenle depolama imkânı sağlarken, aynı zamanda bu ürünleri yatırım fırsatına dönüştürür. Sistem, kısa ve uzun vadede farklı avantajlar sağlayarak tarımsal ürünlerin değerini korur ve kullanıcıların satış ve finansman seçeneklerini daha esnek şekilde yönetmesine imkan verir.

Finansal esneklik: Ürün sahipleri, ellerindeki ELÜS’leri teminat göstererek kredi ve finansman kullanabilir.

Kamu teşvikleri: Lisanslı depolara teslim edilen ürünler, nakliye, analiz ve depolama giderlerinde devlet desteklerinden yararlanabilir.

Kalite ve tonaj garantisi: Depolanan ürünler, aynı kalite ve miktarda geri alınır; tonaj kaybı veya kalite düşüşü yaşanmaz.

Piyasa fırsatı: Ürün fiyatları düşükken satmak zorunda kalmadan, fiyatların yükseldiği dönemde satış yapabilirler.

Vergi avantajları: ELÜS alım satımları, belirli süre boyunca gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulur; damga vergisi avantajı da sağlar.

Online takip ve hızlı ödeme: TÜRİB platformu aracılığıyla ELÜS’ler kolayca izlenebilir ve satış tutarları doğrudan yatırım hesabına aktarılır.

Güvenli ve denetimli depolama: Ticaret Bakanlığı denetimli depolar sayesinde ürünler güvenli ve kayıtlı bir şekilde saklanır.

Ticaret kolaylığı: Ürünlerin sınıflara uygun kaydı, şeffaf ticaret ve nakit akışını kolaylaştırır.