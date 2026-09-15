Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını yatırıma yönlendirmeyi ve emeklilik döneminde ek gelir sağlayarak refah düzeylerini yükseltmeyi amaçlar. Peki, BES ne gibi faydalar sağlıyor? Emeklilik fonlarının avantaj/dezavantajları neler?

Katılım esaslı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), İslami finans ilkelerini tercih eden ve faiz hassasiyeti bulunan bireylerin çalışma hayatları boyunca birikim yaparak emeklilik döneminde ek gelir elde etmelerini amaçlayan özel bir emeklilik sistemidir. Sosyal güvenlik sistemini tamamlayan bu yapı, bireylerin emeklilik dönemindeki hayat standartlarını korumalarına destek olmayı hedefler. Peki, emeklilik fonlarının avantaj/dezavantajları neler?

Emeklilik fonlarının avantaj/dezavantajları neler?

EMEKLİLİK FONLARININ AVANTAJLARI/DEZAVANTAJLARI

Emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır. Mevduat fonlarında %17,50 stopaj vergisi vardır ancak emeklilik yatırım fonlarında stopaj vergisi bulunmamaktadır.



Katılımcılar; borçlanma araçları, altın, döviz cinsi varlıklar ve hisse senetlerine yatırım yapan farklı fonlarla birikimlerini çeşitlendirebiliyor.

Bireyler sadece kendileri için değil 18 yaş altı çocuklarının finansal geleceği için ya da yakınları için de BES yaptırabilir.

Bireysel emeklilik sistemi fonları yıl içinde 12 defa değiştirilebilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin fon değişikliğini düzenleyen 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılımını değiştirme hakkı yılda 6’dan 12’ye çıkarıldı.

Emeklilik fonlarının avantaj/dezavantajları neler?

BES’in başlıca dezavantajı; fonlarda zarar riski, kesintiler ve erken çıkışta devlet katkısının kesintiye uğramasıdır. Bu sebeple çok ciddi bir durum olmadığı sürece sistemden çıkılmaması tavsiye edilir.



Seçilen fonun içerdiği hisse, altın, tahvil gibi varlıkların kayıpları birikiminize yansır.

Sistemde ara verme ya da fon kesintileri dışında diğer bazı başka kesinti unsurları da bulunmaktadır.