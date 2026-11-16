Emlak Katılım'dan yeşil finansmana 25 milyon euroluk uluslararası kaynak

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile Türkiye'deki yeşil yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 25 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli murabaha finansman anlaşması imzaladı.

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Emlak Katılım ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) yeni bir anlaşma imzalandı.

İmza töreni Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) gerçekleştirildi.

BSTDB'nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği ilk İslami finansman işlemi olma niteliği taşıyan 25 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli murabaha finansman anlaşması, Türkiye'de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yatırımların desteklenmesi için önemli bir kaynak oluşturacak.

Sağlanan finansmanla Türkiye'de yeşil dönüşümü destekleyen yatırımların ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan projelerin finansmanına kaynak sağlanması hedefleniyor.

COP31 gibi iklim ve sürdürülebilirlik gündeminin uluslararası ölçekte ele alındığı önemli bir platform kapsamında gerçekleştirilen işbirliği, Emlak Katılım'ın sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarını güçlendirirken, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor.

Sürdürülebilir kalkınmayı uzun vadeli büyüme yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak gören Türkiye Emlak Katılım Bankası, çevresel ve sosyal fayda üreten projelerin finansmanına öncelik veriyor.

Uluslararası piyasalardan sağladığı kaynaklarla finansman imkanlarını çeşitlendiren banka, katılım finans ilkeleri çerçevesinde reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirirken Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.