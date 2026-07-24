Otomobil almak isteyenler "En uygun finansman hangi bankada?" sorusuna cevap arıyor. 24 Temmuz tarihi itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan en ecuz taşıt finansmanlarını araştırdık. İşte 400 bin TL'lik araç finansmanının 12, 24, 36 ve 48 ay vade ile geri ödeme tablosu.

Türkiye Gazetesi/ Mesut ŞAHİN- Katılım bankalarında araç finansmanı kullanmayı planlayanlar için güncel kâr payı oranları belli oldu. 400 bin TL tutarında, 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli araç finansmanında bankalar arasında dikkat çeken oran farkları bulunuyor.

EN DÜŞÜK ORAN YÜZDE 3,19

Aylık kâr payı oranları vadeye göre değişirken, yüzde 3,19 ila yüzde 4,29 arasında bulunuyor. Bankaların sunduğu finansman maliyetlerini karşılaştıran vatandaşlar, en uygun seçeneği belirlemek için güncel oranları yakından takip ediyor.

En ucuz taşıt finansmanı! İşte 400 bin TL'nin 12, 24, 36 ve 48 ayda geri ödemesi

24 Temmuz itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan taşıt finansmanında kâr payı oranları şöyle:

Katılım Bankası Kâr Payı Oranı Vakıf Katılım %3,19 ila %3,39 arasında (vadeye göre değişiyor) Albaraka %3,21 ila %3,55 arasında (vadeye göre değişiyor) Ziraat Katılım %3,29 ila %3,49 arasında (vadeye göre değişiyor) Dünya Katılım %3,39 Türkiye Finans %3,42 ila %3,52 arasında (vadeye göre değişiyor) Kuveyt Türk %3,57 ila %3,92 arasında (vadeye göre değişiyor) Emlak Katılım %4,29

EN UYGUN TAŞIT FİNANSMANI

En düşük oranlarla sunulan 400 bin TL'lik taşıt finansmanında 12, 24, 36 ve 48 ay vade ile geri ödeme planı şöyle:

12 AY VADELİ 400 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI

12 ay vade ile verilen 400 bin TL'lik araç finansmanında en düşük oranları Vakıf Katılım ve Dünya Katılım sunuyor.

Vade Banka Kâr Payı Oranı Finansman Tutarı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme 12 Ay Vakıf Katılım 3,39 400 bin TL 43.633 TL 523.601 TL 12 Ay Dünya Katılım 3,39 400 bin TL 43.633 TL 523.601 TL

24 AY VADELİ 400 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI

24 ay vade ile sunulan 400 bin TL'lik araç finansmanında en düşük oran Albaraka'da.

Vade Banka Kâr Payı Oranı Finansman Tutarı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme 24 Ay Albaraka 3,21 400 bin TL 26.737 TL 641.690 TL

36 VE 48 AY VADELİ 400 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI

36 ay vade ile sunulan 400 bin TL'lik araç finansmanında en düşük oran Vakıf Katılım'da.

Vade Banka Kâr Payı Oranı Finansman Tutarı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme 36 Ay Vakıf Katılım 3,19 400 bin TL 21.587 TL 777.145 TL 48 Ay Vakıf Katılım 3,19 400 bin TL 19.388 tl 928.236 TL

Not: Oranlar ve geri ödeme planı bankaların internet sitesinden alınmıştır. Şubede farklılık gösterebilir.