En ucuz taşıt finansmanı! İşte 400 bin TL'nin 12, 24, 36 ve 48 ayda geri ödemesi
Otomobil almak isteyenler "En uygun finansman hangi bankada?" sorusuna cevap arıyor. 24 Temmuz tarihi itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan en ecuz taşıt finansmanlarını araştırdık. İşte 400 bin TL'lik araç finansmanının 12, 24, 36 ve 48 ay vade ile geri ödeme tablosu.
Türkiye Gazetesi/ Mesut ŞAHİN- Katılım bankalarında araç finansmanı kullanmayı planlayanlar için güncel kâr payı oranları belli oldu. 400 bin TL tutarında, 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli araç finansmanında bankalar arasında dikkat çeken oran farkları bulunuyor.
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EN DÜŞÜK ORAN YÜZDE 3,19
Aylık kâr payı oranları vadeye göre değişirken, yüzde 3,19 ila yüzde 4,29 arasında bulunuyor. Bankaların sunduğu finansman maliyetlerini karşılaştıran vatandaşlar, en uygun seçeneği belirlemek için güncel oranları yakından takip ediyor.
24 Temmuz itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan taşıt finansmanında kâr payı oranları şöyle:
|Katılım Bankası
|Kâr Payı Oranı
|Vakıf Katılım
|%3,19 ila %3,39 arasında (vadeye göre değişiyor)
|Albaraka
|%3,21 ila %3,55 arasında (vadeye göre değişiyor)
|Ziraat Katılım
|%3,29 ila %3,49 arasında (vadeye göre değişiyor)
|Dünya Katılım
|%3,39
|Türkiye Finans
|%3,42 ila %3,52 arasında (vadeye göre değişiyor)
|Kuveyt Türk
|%3,57 ila %3,92 arasında (vadeye göre değişiyor)
|Emlak Katılım
|%4,29
EN UYGUN TAŞIT FİNANSMANI
En düşük oranlarla sunulan 400 bin TL'lik taşıt finansmanında 12, 24, 36 ve 48 ay vade ile geri ödeme planı şöyle:
12 AY VADELİ 400 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI
12 ay vade ile verilen 400 bin TL'lik araç finansmanında en düşük oranları Vakıf Katılım ve Dünya Katılım sunuyor.
|Vade
|Banka
|Kâr Payı Oranı
|Finansman Tutarı
|Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|12 Ay
|Vakıf Katılım
|3,39
|400 bin TL
|43.633 TL
|523.601 TL
|12 Ay
|Dünya Katılım
|3,39
|400 bin TL
|43.633 TL
|523.601 TL
24 AY VADELİ 400 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI
24 ay vade ile sunulan 400 bin TL'lik araç finansmanında en düşük oran Albaraka'da.
|Vade
|Banka
|Kâr Payı Oranı
|Finansman Tutarı
|Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|24 Ay
|Albaraka
|3,21
|400 bin TL
|26.737 TL
|641.690 TL
36 VE 48 AY VADELİ 400 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI
36 ay vade ile sunulan 400 bin TL'lik araç finansmanında en düşük oran Vakıf Katılım'da.
|Vade
|Banka
|Kâr Payı Oranı
|Finansman Tutarı
|Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|36 Ay
|Vakıf Katılım
|3,19
|400 bin TL
|21.587 TL
|777.145 TL
|48 Ay
|Vakıf Katılım
|3,19
|400 bin TL
|19.388 tl
|928.236 TL
Not: Oranlar ve geri ödeme planı bankaların internet sitesinden alınmıştır. Şubede farklılık gösterebilir.