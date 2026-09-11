Ev almak isteyenlere 3 milyon TL'ye kadar faizsiz finansman! İşte aylık taksit tutarları

Yüksek konut kredisi maliyetleri nedeniyle faizsiz finansman modellerine ilgi artarken, tasarruf finansman şirketleri yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda sektörde en son 30 ay vade ile sunulan 1, 2 ve 3 milyon TL'lik finansman modelini inceledik. 6-14 ay içinde teslimat detayı dikkat çekerken, aylık taksitler ise 33 bin 333 TL'den başlıyor.

Yüksek konut kredisi maliyetleri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları alternatif finansman modellerine yönlendiriyor. Bankalardan kullanılacak konut kredilerinde yüksek faiz oranları nedeniyle aylık ödeme yükü artarken, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu faizsiz modeller de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tasarruf finansman sisteminde vatandaşlar belirli bir ödeme planıyla tasarruf ederken, sözleşmede belirlenen şartların yerine getirilmesiyle konut finansmanına ulaşabiliyor.

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6-14 AY İÇİNDE TESLİM

Tasarruf finansman şirketleri tarafından dönem dönem duyurulan kampanyalarda finansman tutarı, aylık taksit, vade ve teslimat süresi gibi seçenekler değişiklik gösteriyor. Son olarak ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni kampanyanın detayları paylaşıldı. Kampanyada 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye kadar finansman seçenekleri sunulurken, teslimat için 6-14 ay aralığına işaret edildi.

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1 MİLYON TL FİNANSMANA AYLIK 33 BİN 333 TL TAKSİT

Kampanya kapsamında 30 ay vade ile 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 3 milyon TL olmak üzere üç farklı finansman tutarı yer aldı. Buna göre finansman tutarı arttıkça aylık taksit miktarı da yükseliyor.

Finansman tutarına göre aylık taksit tutarları şöyle:

Finansman tutarı Aylık taksit Teslimat 1 milyon TL 33.333 TL 6-14 ay 2 milyon TL 66.666 TL 6-14 ay 3 milyon TL 100.000 TL 6-14 ay



KRİTİK UYARI

Kampanya kapsamında organizasyon ücreti ve peşinat detayları belirtilmedi. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin peşinat, organizasyon bedeli ve teslimat şartlarını sözleşme öncesinde ayrıntılı şekilde incelemesi önem taşıyor.