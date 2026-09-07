Kira sertifikası veya yaygın olarak bilinen adıyla sukuk, faizsiz finans ilkelerine uygun biçimde oluşturulan bir yatırım aracıdır. Bu sertifikaya sahip olan yatırımcılar, bir varlığın mülkiyetine ya da bu varlıktan sağlanan gelir ve kullanım hakkına ortak olur. Peki, faiz hassasiyeti olanlar kira sertifikasını neden tercih ediyor, seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

Geleneksel tahvil ve bonolarda yatırımcı, sağladığı finansman karşılığında önceden belirlenen faiz getirisini kazanır. Kira sertifikalarında ise gelir, teorik olarak bir varlığın kullanılmasından ya da ticari bir faaliyetten doğar. Bu yönüyle kira sertifikaları, katılım finansı ilkelerine uygun alternatif bir yatırım aracı olarak kabul edilir.

Faiz hassasiyeti olanlar, geleneksel faizli borçlanma araçları yerine somut bir varlığın veya ticari faaliyetin getirisini paylaşıma dayandıran kira sertifikasını (sukuk) tercih eder. Kira sertifikası, faiz hassasiyeti bulunan kişilerin birikimlerini değerlendirirken hem İslami finans hassasiyetlerine uygun hareket etmesini hem de düzenli getiri elde etmesini sağlar.

Faiz hassasiyeti olanlar kira sertifikasını neden tercih ediyor, seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

KİRA SERTİFİKASI ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Faiz hassasiyeti olanların dikkat etmesi gereken noktalar

1. Sertifikanın türünü ve mutlaka dayanak varlıkları inceleyin ve ihraççıdan bilgi alın.

Kira sertifikaları farklı yapılarda olabilir

- İcara (kiralama) esaslı

- Murabaha (alım-satım) esaslı

- Mudaraba (emek-sermaye ortaklığı) esaslı

- Muşaraka (ortaklık) esaslı

- Vekâlet esaslı

2. Gelirin kaynağını öğrenin

Gelirin hangi varlıktan veya ticari faaliyetten elde edildiği önemlidir. Faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar:

- Gelirin gerçek bir ekonomik faaliyete dayanıp dayanmadığını,

- Dayanak varlığın niteliğini,

- Gelirin nasıl hesaplandığını incelemek isteyebilir.

3. Danışma kurulu veya uygunluk görüşünü kontrol edin

Bazı ihraçlar için katılım esaslarına uygunluk konusunda bağımsız danışma kurullarının görüşleri bulunabilir. Bu belgeler izahname ve ihraç belgelerinde yer alabilir.

4. "Faizsiz" olması risksiz olduğu anlamına gelmez

Kira sertifikalarında da: İhraççı, Likidite ile Piyasa ve Erken satış durumunda fiyat riski bulunabilir. Faizsiz finans prensiplerine uygun olması, yatırımın garanti olduğu anlamına gelmediği gibi fon kullanıcısı tarafından ana para garantisi verilemez. Beklenen(tamini) getiri oranı açıklanabilir.

5. İzahnameyi ve sözleşmeleri okuyun

Her ihraç kendi koşullarına sahiptir. Dağıtılacak gelirlerin nasıl hesaplandığı, vade yapısı, geri ödeme mekanizması ve dayanak varlık hakkında detaylar izahnamede ya da sözleşmelerde yer alır. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için kira sertifikaları, geleneksel tahvil ve bonolara alternatif olarak geliştirilmiş araçlardır. Ancak "kira sertifikası" adı tek başına yeterli bilgi vermez. Sertifikanın türü, gelirin kaynağı, sözleşme yapısı ve uygunluk değerlendirmeleri incelenerek karar verilmesi daha sağlıklı olur.