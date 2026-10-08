Günümüzde araç satın almak güçlü bir yatırım seçeneği olarak da değerlendiriliyor. Ancak yükselen fiyatlar ve konvansiyonel finansman yöntemlerinin getirdiği yüksek faiz maliyeti, bu ihtiyacın önünde büyük bir engel oluşturabiliyor. Ancak son yıllarda özellikle faiz hassasiyeti olan vatandaşların tercih ettiği Tasarruf Finansman modeli ile yüksek borç yükü altına girmeden araç sahibi olmak mümkün. Peki, faizsiz araç alma yöntemleri neler?

Özetle Kaydet a- | +A

Türkiye‟de tüketiciler veya yatırımcılar bir hizmet ya da ürün almak istediklerinde veya yatırım yapmak istediklerinde bunu peşin ya da borç ile alabilmektedirler. Finansman ihtiyacı olup da aynı zamanda faiz hassasiyeti olan bireyler bankalardan faizli kredi kullanmak istememektedirler. Faiz hassasiyeti olan bu kesim finansman ihtiyaçlarını karşılamak için banka-dışı tasarrufa dayalı finans sistemini tercih etmektedirler. Hem ev hem de araç ihtiyacı olanlar, Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi'ni değerlendirerek faizsiz yatırım yapabiliyorlar. Peki, faizsiz araç alma yöntemleri neler?

FAİZSİZ ARAÇ ALMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Her bütçeye hitap eden iki farklı model bulunmaktadır:

1.Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli:

İhtiyacınız olan finansman tutarını ve aylık ödeme miktarını siz belirlersiniz. Peşinatlı veya peşinatsız olarak sisteme katılabilir, teslimat zamanını kendinize göre planlayabilirsiniz.

2.Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli:

Bu yöntemle konut, araç veya arsa almak isteyen ve yüz kişlik bir gruba giren üye ödemelerini yüz ayda tamamlamaktadır. Bu yöntem ile konut, araç veya arsa almak isteyen üyeler, TDF kuruluşları tarafından 40, 60, 80, 100, 120, 160 ve 200 kişilik guruplar oluşturulmaktadır. İhtiyacınız olan finansman tutarına göre oluşturulan gruplara dahil olur, noter huzurunda yapılan çekilişle, talihli olur ve teslimatınızı alırsınız.

Faizsiz araç alma yöntemleri neler?

FAİZSİZ ARAÇ FİNANSMANI?

Faizsiz, vade farksız ödeme kolaylığı

Kredi masrafı yok

Peşinatsız katılım seçeneği

Kişiye özel esnek ödeme planları

Taksit erteleme imkânı

Araç bedelinin tamamına kadar finansman olanağı

Türkiye’nin her yerinden araç satın alma özgürlüğü

BDDK lisansı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası güvencesi

KİMLER ALABİLİR?

18 yaşını doldurmuş olan T.C. vatandaşları

Peşinatı olmayan ancak düzenli gelirle taksit ödeyebilecek kişiler

Tasarruf yapmak isteyen bireyler

Aracını faizsiz finansmanla almak isteyen yatırımcılar

Gelir dengesini bozmadan araç sahibi olmayı hedefleyen herkes