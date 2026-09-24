Günümüz ekonomik şartlarıyla ve kredi oranlarıyla ev sahibi olmak oldukça güç. Ancak faizsiz ve sürdürülebilir finansman modeline dayalı tasarruf finansman sistemiyle vatandaşlar, ev sahibi olabiliyor. Peki, faizsiz ev alma modeli nasıl işliyor?

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Bankaların sunduğu faizli kredi sistemleri, çoğu zaman insanların alım gücünü zorlar ve uzun vadede borç yüklerine sebep olur. Ancak tasarruf finansman sistemi alternatif bir model sunar. Sistemin merkezinde şeffaflık ve sürdürülebilirlik bulunur.

FAİZSİZ EV ALMA MODELLERİ

Çekilişli veya Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modellerinden dilediğinizi tercih ederek faizsiz ev alma modellerinden birine dahi olabilirsiniz.

Çekilişli Tasarruf Finansman Model: Faizsiz ve bütçesine uygun şekilde ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak için sisteme katılan müşteriler, belirlenen taksitlerle birikim yaparken, her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanır.

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Model: Ev, araç veya çatılı iş yerinizin teslimat tarihini sizin belirlediğiniz, tamamen size özel ve faizsiz bir finansman çözümüdür. Dilerseniz peşinat ödeyerek, dilerseniz sadece taksitlerle birikim yaparak sistemimize katılırsınız.



Faizsiz ev alma modeli nasıl işliyor?

FAİZSİZ EV ALMA MODELİNDEN NASIL ÇIKILIR?

Sistemden çıkmak isteyen müşteriler sözleşmede de belirtildiği gibi organizasyon ücreti hariç ödedikleri tutarın tamamını eksiksiz şekilde geri ödenir.Sistemden çıkmak isteyen müşteriler sözleşmede de belirtildiği gibi organizasyon ücreti hariç ödedikleri tutarın tamamını eksiksiz şekilde geri ödenir.

FAİZSİZ SİSTEMDE TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Peşinat, organizasyon ücreti, ara ödeme, taksit, vb. ödemelerin tümü tasarruf finansman şirketlerinin bankalarındaki hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Hiçbir ödeme elden tahsil edilmez.