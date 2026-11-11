Fon iddiaları gündem olmuştu! BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, istifa etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon kriziyle ilgili iddialar sonrası görevinden istifa etti. Kavcıoğlu, "Son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim." dedi.

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Fon krizi iddialarıyla ilgili gündeme gelen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Kavcıoğlu, kurumun daha fazla yıpranmaması için istifa ettiğini duyurdu.

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Kavcıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.

Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

"FON SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ MİSİNİZ?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Fon krizi iddialarıyla ilgili gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Şahap Kavcıoğlu, fon olayıyla ilgisi olmadığını söyledi. "Fon soruşturmasında şüpheli misiniz, değil misiniz?" sorusuna cevap veren Kavcıoğlu, "BDDK Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım’da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey."

"BENİM, AİLEMİN İLİŞKİLİ OLDUĞUM HİÇ KİMSENİN FONDA PARASI YOK"

BDDK'daki tutuklanmalarla ilgili "Arkadaşlarınız neden tutuklandı? Sizin hakkınızda sorular sorulmuş olabilir mi?" diye sorulan Kavcıoğlu, "Öğreneceğiz, bekliyoruz. Bize gelen bir bilgi yok. Bize de sorarlar, bizimle ilgili de başkalarıyla ilgili de. Benim, ailemin, ilişkili olduğum hiç kimsenin fonda ve borsada parası yok. Şimdi değil, 20-30 senedir yok."