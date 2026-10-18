Fon Kurulu 6'ncı kez toplandı! Tasfiye sürecindeki fon sayısı 65'e düştü

Altıncı Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre yatırım fonlarının tasfiye sürecinde 45 binden fazla kişiye yönelik toplam 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi işlemler tamamlandı. Önümüzdeki hafta başta para piyasası fonları olmak üzere yeni ödemelerin yapılması planlanıyor.

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Altıncı Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binden fazla kişiye yönelik toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı bildirildi.

Böylece tasfiye sürecinde bulunan fonların sayısı 131'den 65'e düştü.

YATIRIM FONLARINDA YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının sürecini düzenleyen kanun teklifi, 14 Ekim 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan teklifin, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı ve kalıcı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenleme hakkında ilk değerlendirmeler yapıldı.

HEDEF PORTFÖY FONLARI İÇİN DE KARAR ALINDI

SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerinin de A1, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin fonları için belirlenen esaslara tabi tutulmasına karar verildi.

Açıklamada, önümüzdeki hafta bu kapsamda, özellikle para piyasası fonlarında bulunan yatırımcılar başta olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda kişiye ödeme yapılmasının planlandığı belirtildi.