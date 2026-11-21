SPK’nın tespitleriyle başlayan süreçte ilgili kurumlar harekete geçerken yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi için 18 gün içinde yasal düzenleme hayata geçirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fon vurgunu üzerinden siyasi söylem geliştiren muhalefetin, “Biz ortaya çıkardık” iddiasının aksine, usulsüzlükleri tespit eden devletin ilgili kurumları oldu. SPK’nın olağandışı fon ve hisse hareketlerini tespit etmesiyle başlayan süreçte MASAK ve diğer kurumların incelemeleri sonucunda adli soruşturma başlatıldı. Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için yasal düzenleme hazırlanarak 18 gün gibi kısa bir sürede yürürlüğe konuldu.

SÜRECİ KOORDİNE ETTİ

27 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile yatırımcı ödemeleri ve olağanüstü tasfiye işlemleri yasal güvenceye alındı. Böylece devlet, soruşturmanın yanı sıra yatırımcıların zararlarının karşılanmasına yönelik süreci de koordine etti. Devletin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 119 fonda toplam 444 bin 987 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Bu tutarın 144,7 milyar lirası nakit, 16,2 milyar lirası ise ayni olarak ödendi.

KASADAN PARA ÇIKMADI

Küçük yatırımcıların önceliklendirildiği süreçte 371 bin 21 yatırımcı için ara ödeme tamamlandı. Bu doğrultuda 337 bini aşkın yatırımcı ise parasının tamamını geri aldı. Ödemeler fon varlıkları, gönüllü iadeler ve geri kazanılan kaynaklardan karşılandı. Süreçte kamu bütçesinden herhangi bir kaynak kullanılmadı.

Gönüllü iadelerin 41 milyar lirayı aştığı belirtilirken yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların takibi MASAK tarafından sürdürülüyor.

Devletin yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar 500 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 136’sı tutuklandı, 285 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıklarına el koyma ve dondurma tedbirleri getirildi. Soruşturma kapsamında makam ve unvan ayrımı gözetilmeden eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında da işlem gerçekleştirildi.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da sürece dâhil edildi. İlgili kurumların denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamlı şekilde incelemeye alındı. Sermaye piyasalarında benzer usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla yeni bir yasal düzenleme hazırlığı da başlatıldı. Yaptırımları ağırlaştırmayı ve caydırıcılığı artırmayı hedefleyen taslak üzerindeki son çalışmaların sürdüğü, düzenlemenin TBMM’ye sunulacağı bildirildi.

Fon soruşturmasında 161 milyar liralık ödeme yapıldı, 337 bin yatırımcı parasını geri aldı

ARINCI VE SARPYENER YENİDEN ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan yedi şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle sevk edildikleri hâkimlik tarafından serbest bırakıldı. Bu arada fon soruşturmasında tutuklanan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener de ek ifade verdi. İki isim, ifade işlemleri için tutuklu bulundukları cezaevinden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Fon soruşturmasında 161 milyar liralık ödeme yapıldı, 337 bin yatırımcı parasını geri aldı

ALTINBAŞ ÇEKYA'DA YAKALANDI

Fon soruşturması şüphelileri arasında yer alan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı olan Serdar Altınbaş, Çekya Prag Vaclav Havel Havalimanı’nda gözaltına alındı. Zanlının Türkiye’ye iadesi için girişimler başlatıldı.