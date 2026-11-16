Fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 7'si tutuklanmaları, 19'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

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Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama, 19'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, soruşturmaya dair yaptığı son açıklamada, olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendiğini söylemişti.

Şimşek açıklamasının devamında şunları kaydetmişti:

"İade ve geri kazanım hesabında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim olmuş. Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz"