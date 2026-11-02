Fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında karar
Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İfadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında adli kontrol kararı verildi. Arıncı'ya yurt dışına çıkış yasağı getirilirken imza yükümlülüğü de uygulandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da ifadeye çağrıldı.
Savcılıkta ifadesi alınan Arıncı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Hakimlik, Arıncı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Arıncı'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve imza yükümlülüğü konuldu.
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.