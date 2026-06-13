Bu hafta yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 28,89 yükselişle "Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon", en çok kaybettiren yüzde 65,85'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu. Emeklilik fonları arasında ise en çok kazandıran yüzde 0,82'lik yükselişle "Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu", en fazla kaybettiren ise yüzde yüzde 12,98 düşüşle "Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" oldu. İşte fonların haftalık performansı...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları yüzde 1,20 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden yüzde 7,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,75 ile "Para Piyasası"nda görülürken en fazla değer kaybeden yüzde 7,23 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları -1,13 1020 980 Borsa Yatırım Fonları -2,16 8 22 Borçlanma Araçları Fonları 0,42 73 12 Fon Sepeti Fonları -3,13 12 80 Hisse Senedi Fonları -1,80 11 168 Karma ve Değişken Fonlar -1,93 37 131 Katılım Fonları -1,33 58 38 Kıymetli Maden Fonları -7,32 0 26 Para Piyasası Fonları 0,77 79 0 Serbest Fon -0,86 750 525 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -1,20 104 294 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları -0,02 17 26 Değişken -1,01 26 97 Devlet Katkısı -0,60 0 12 Endeks -1,70 0 4 Fon Sepeti Fonu -2,61 2 21 Hisse Senedi -1,80 1 40 Karma -1,91 1 10 Katılım -1,16 13 31 Kıymetli Madenler -7,23 0 20 OKS Katılım 0,28 17 7 OKS Standart -0,32 0 10 Para Piyasası 0,75 13 0 Standart -0,36 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,42 3 0

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 28,89 yükselişle Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 0,82'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 863,518742 28,89 HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 269,895638 25,20 PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6,88118 22,10 ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,239231 17,48 QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 136,845208 16,68 MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,340626 16,28 BV PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,934968 15,68 PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,08724 14,10 PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6,940382 13,94 HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 17,974387 13,66 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,090821 0,82 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,05331 0,78 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,091464 0,77 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,384366 0,77 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,085835 0,77 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,087384 0,76 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,086336 0,76 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,103915 0,76 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,095529 0,76 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 65,85'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 12,98 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 2,05069 -65,85 İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON 2,297822 -55,81 PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,720047 -55,40 MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,813505 -50,05 PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,105466 -49,58 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5,035207 -48,78 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 108,714749 -47,55 NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON 0,831601 -38,43 ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,097278 -36,55 PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,014066 -34,93 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,013437 -12,98 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,021711 -11,75 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,455704 -10,45 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,015739 -10,32 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,01705 -9,68 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,120555 -8,94 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017965 -8,25 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,382778 -7,98 ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,347176 -7,70 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,067558 -7,58



