Gayrimenkul sektörüne daha düşük bütçelerle yatırım yapma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası modeli, son dönemde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye piyasalarında işlem gören bu yatırım aracının işleyişi, sağladığı haklar ve faizsiz finans ilkeleriyle uyumu merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli faizsiz finans prensiplerine uygun mu?

Gayrimenkul yatırımlarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Gayrimenkul Sertifikası sistemi, yatırımcıların büyük sermayelere ihtiyaç duymadan konut ve ticari gayrimenkul projelerine ortak olabilmesine imkan tanıyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen modelin faizsiz finans prensiplerine uygun olup olmadığı ve nasıl işlediği araştırılıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIM MODELİ FAİZSİZ FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN MU?

Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli, katılım finans ilkelerine uygun şekilde yapılandırılan yatırım araçları arasında gösteriliyor. Sistem, faiz getirisine dayanmaktan ziyade belirli bir gayrimenkul projesine ortaklık esasına dayanıyor. Yatırımcılar satın aldıkları sertifikalar aracılığıyla projedeki bağımsız bölümlerin belirli oranlarda hak sahibi haline geliyor ve projenin değer artışından yararlanabiliyor.

Söz konusu modelin faizsiz finans ilkelerine uygunluğu, bağımsız danışma kurulları tarafından değerlendiriliyor ve uygun bulunan projeler için "İcazet Belgesi" düzenlenebiliyor. Bu belge, yatırım modelinin faizsiz finans prensipleri çerçevesinde oluşturulduğunu gösteriyor. Ancak yatırımcıların her proje özelinde yayımlanan izahname ve bilgilendirme dokümanlarını incelemesi önem taşıyor.

Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli faizsiz finans prensiplerine uygun mu?

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası, bir konut veya ticari gayrimenkul projesinin belirli bölümlerinin küçük paylara ayrılarak yatırımcılara sunulmasını sağlayan sermaye piyasası aracıdır. Bu sistem sayesinde yatırımcılar, doğrudan bir daire veya iş yeri satın almak yerine projenin belirli oranlarda payına sahip olabiliyor.

Sertifikalar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde ihraç ediliyor ve halka arz sonrasında Borsa İstanbul'da işlem görebiliyor. Böylece yatırımcılar sertifikalarını diledikleri zaman alıp satabiliyor.

Gayrimenkul Sertifikası modeli özellikle yüksek sermayesi bulunmayan yatırımcılar için alternatif bir yatırım seçeneği sunuyor. Küçük tutarlarla projelere ortak olunabilmesi, yatırımcıların farklı projeler arasında portföy çeşitliliği oluşturmasına da imkan tanıyor.