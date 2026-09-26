Haftanın en çok kaybettireni! 986 bin lira yok oldu: 1 milyondan geriye 13.700 lira kaldı

Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran yüzde 29,27 yükselişle Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 98,63 düşüşle Deniz Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. 1 milyon liralık yatırımda Ünlü Portföy'ün fonu 292 bin 700 lira kazandırırken, Deniz Portföy'ün fonu ise 986 bin 300 lira kaybettirdi. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren fonları...

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları"nda görülürken en fazla düşüş yüzde 3,45 ile "Serbest Fon" kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,08 ile "Endeks" kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları -2,36 1134 881 Borsa Yatırım Fonları -2,69 7 28 Borçlanma Araçları Fonları 0,61 82 3 Fon Sepeti Fonları -0,57 42 51 Hisse Senedi Fonları -2,26 15 175 Karma ve Değişken Fonlar -0,14 95 85 Katılım Fonları -0,06 70 40 Kıymetli Maden Fonları -1,18 0 27 Para Piyasası Fonları 0,66 82 0 Serbest Fon -3,45 748 500 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -0,33 183 217 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları 0,41 38 7 Değişken -0,48 47 73 Devlet Katkısı -0,07 4 8 Endeks -2,08 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,45 10 14 Hisse Senedi -1,47 1 41 Karma -0,06 6 6 Katılım -0,37 16 28 Kıymetli Madenler -1,09 0 20 OKS Katılım 0,30 14 10 OKS Standart 0,38 10 0 Para Piyasası 0,72 13 0 Standart 0,29 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,47 0 3

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,27 yükselişle Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

AGESA Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,71 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,477606 29,27 AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON 2,000656 22,43 DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,103521 7,17 İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON 6,720619 6,62 ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,098491 6,34 YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU 1973,53768 6,12 NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON 1,704659 5,61 GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU 0,487592 5,55 GARANTİ PORTFÖY MİA SERBEST ÖZEL FON 11,831646 5,11 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON 1,589352 5,00 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,582897 5,71 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,102735 2,05 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,393413 1,55 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,491705 1,17 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,236143 1,16 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,09545 1,15 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010834 1,13 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,188689 1,05 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,066744 1,02 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010183 0,98

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 98,63 düşüşle Deniz Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 14,82 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,000766 -98,63 PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,013471 -90,36 HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 11,903422 -84,20 MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,031197 -83,59 INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON 1,704046 -76,44 PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,59373 -71,70 HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,925791 -69,84 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,198622 -69,45 HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,879509 -69,04 PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,772515 -62,67 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,186568 -14,82 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,194081 -9,60 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,151497 -8,71 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,013221 -6,44 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,014701 -5,40 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,015631 -3,95 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,125262 -3,94 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,786819 -3,61 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,251934 -3,41 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,014034 -3,35



