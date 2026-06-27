Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performansı belli oldu. En fazla kazandıran yüzde 45,51 yükselişle Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Böylece 1 milyon TL'lik yatırım yapan bir kişi 455 bin lira kâr etti. İşte bu hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,23, BES fonları yüzde 1,65 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,75 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,07 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,51 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları -1,23 1043 967 Borsa Yatırım Fonları -3,68 5 25 Borçlanma Araçları Fonları 0,66 84 1 Fon Sepeti Fonları -2,92 12 80 Hisse Senedi Fonları -3,02 7 174 Karma ve Değişken Fonlar -1,38 39 130 Katılım Fonları -1,38 53 46 Kıymetli Maden Fonları -6,07 0 27 Para Piyasası Fonları 0,75 79 0 Serbest Fon -0,97 769 509 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -1,65 119 279 Başlangıç Fonları 0,77 10 0 Borçlanma Araçları 0,46 41 2 Değişken -1,85 25 98 Devlet Katkısı -1,74 0 12 Endeks -3,15 0 4 Fon Sepeti Fonu -2,45 4 19 Hisse Senedi -3,24 0 41 Karma -1,77 1 10 Katılım -1,87 9 35 Kıymetli Madenler -6,51 0 20 OKS Katılım 0,17 12 12 OKS Standart -0,25 1 9 Para Piyasası 0,74 13 0 Standart -0,69 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,17 2 1

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 45,51 yükselişle Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,563059 45,51 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,748959 20,80 QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 193,45625 15,47 SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,517496 15,21 PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7,551024 13,96 AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 10,577785 13,24 PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,480752 12,98 RE-PIE PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,307664 12,55 HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 13740,7962 12,45 PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 11,066178 11,87 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,052467 2,95 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,015418 1,15 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,356148 1,14 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,100053 1,00 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,445886 0,99 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,378168 0,96 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,407968 0,95 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,261161 0,91 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,137149 0,88 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,370667 0,86

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 97,56'lık düşüşle Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 14,30 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: