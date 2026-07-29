Hesap işletim ücreti, bankaların müşterilerine ait mevduat veya katılım fonu hesaplarından, bankanın belirlediği dönemlerde tahakkuk ettirdiği bir ücrettir.Bu ücret, mevduat veya katılım fonu kabulüne ilişkin olarak; hesabın güvenli bir şekilde muhafazası, hesap ile ilgili hizmetlerin verilmesi karşılığında tahsil edilir. Peki, katılım bankacılığında hesap işletim ücretleri nasıl değerlendirilmelidir?

Bankada hesap açmış olmak bankanın müşterisine hizmetler sunmasını gerekli kılmaz. Yani borç verilen bir şahıstan alacaklıya hizmet etmesi beklenemez. Hizmetin ücreti borçlu tarafından tahsis edilebilir. Hatta borç verildiği için hizmet şartı koşmak fâiz olarak değerlendirilir. Banka hesaplarında karşılıklı menfaat söz konusudur. Banka kendisine yatırılan paradan istifade ederken hesap sahibi de bankanın parasını korumasını ve istediğinde kendisine vermesini sağlamış olmaktadır.

Hesap işletim ücretleri nasıl değerlendirilmelidir?

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AÇIKLIK İLKESİNE UYULMALIDIR

Bankalar, müşterilerine açtıkları hesaplar aracılığıyla çok sayıda finansal hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerin her biri ayrı bir ücretlendirmeye konu olabilmektedir.

Örneğin ATM, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı gibi birçok hizmet söz konusudur. O halde bankaların bu hizmetler için belli bir ücret talep etmeleri uygundur. Bu ücreti ödemek istemeyenler hesaplarının kapatılmasını talep edebilirler. Ancak bu ücretin hesap sahiplerine açıkça bildirilmesi gerekir. Bankaların pazarlama stratejisi gereği kimi hesap sahiplerinden ücret almazken diğerlerinden ücret alması ise haklarıdır.