İlk şubesini açtı! Kuveyt Türk Yatırım'da hedef yıl sonuna kadar 3 şube

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın yüzde 100 iştiraki olan Türkiye’nin katılım esaslı ilk yatırım şirketi Kuveyt Türk Yatırım, yatırımcı deneyimini iyileştirmek amacıyla ilk şubesini bugün İstanbul Başakşehir'de açarken şube sayısını yıl sonuna kadar 3'e çıkarmayı planlıyor.

Katılım esaslı 360 derece finansal ekosistem oluşturmak hedefiyle 2 yıl önce kurulan Kuveyt Türk Yatırım bu süre içinde sektörün büyümesine ve derinleşmesine katkı sunarken arındırma raporu hizmeti, katılım esaslı hisse senedi finansmanı, katılım esaslı model portföy gibi yenilikleri de sektöre kazandırdı.

Kuveyt Türk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, şube açılışında yaptığı konuşmada Kuveyt Türk Yatırım'ın katılım finans ekosisteminde, katılım bankacılığına yeni bir soluk getirdiğini belirtti.

Kuveyt Türk Yatırım'ın sadece menkul değerlerin alıp satılacağı aracılığın dışında kurumsal finansman tarafında da takas tarafında da çok önemli işler yaptığını ifade eden Albayrak, bugün gelinen noktada Kuveyt Türk Yatırım'ın yaklaşık 450 bin hisse senedi müşterisine ulaştığını, bu müşterilerin 150 bininin aktif durumda olduğunu bildirdi.

Albayrak, Kuveyt Türk Yatırım'ın hisse senedi yatırım aracılığı, yatırım bankacılığı ya da yatırımla ilgili sermaye piyasası ürünleriyle ilgili her türlü ürüne aracılık yapma imkanına ve lisansına sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Özel bankacılıktaki, yabancı bankacılıktaki bu tecrübemiz önümüzü aydınlatıyor olacak ve müşterimize çok daha iyi hizmet ediyor ve çok daha geniş aralıkta farklı ürünleri getiriyor olacağız. Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler de burada ekosistemimizi, kendi grubumuz içerisindeki sinerjiyi tamamlayan en önemli oyunculardan biri olacak diye düşünüyorum."

Albayrak, Kuveyt Türk Yatırım olarak dijital mekanlarda da birçok aktivitesi olduğunu teknolojilerinin gayet ileri konumda bulunduğunu ancak özellikle insani dokunuşlar noktasında doğru ilişki noktasında örnek olmayı sürdüreceğini kaydetti.

GAZİANTEP VE ANKARA'DA DA ŞUBE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy de Türkiye finans sektörüne yenilikçi bir soluk getirme hedefiyle çıktıkları yolda çok önemli bir adım daha attıklarını ve şubeleşme atılımını başlattıklarını belirterek, Türkiye'nin katılım esaslı ilk aracı kurumunun yine yüzde 100 katılım esaslı çalışacak olan ilk fiziki şubesinin açılışında bir araya geldiklerini söyledi.

İstanbul’da başlayan bu atılımın kısa dönemde Gaziantep ve Ankara’da açılacak şubelerle devam edeceğini kaydeden Ortaköy, yıl sonuna kadar 3 şube ile müşterilere hizmet vermeyi ve 2027 yılında yeni yatırımlarla fiziki temas noktalarını artırmayı planladıklarını ifade etti.

Ortaköy, şu ifadeleri kullandı:

"Şubelerimiz aracılığıyla, yatırımcılarımızın uzmanlarımızla yüz yüze iletişim kurabildiği, portföylerini kişisel hedefleri doğrultusunda birlikte değerlendirebildiği ve ihtiyaçlarına özel yatırım hizmetlerine doğrudan erişebildiği bir hizmet modeli sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimize daha yakın olmayı, güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurarak yatırım deneyimlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kuveyt Türk Yatırım'ın yaklaşık 600-700 milyon lira günlük işlem hacmi yapan bir müşteri kitlesiyle yolculuğa başladığını bildiren Ortaköy, şu anda gelinen noktada günlük işlem hacimlerini 5 katına çıkararak 3,5 milyar liraya ulaştıklarını belirtti.