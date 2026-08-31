TL kâr payı oranlarında geçen hafta başlayan düşüş, bu hafta başında da devam ediyor. TCMB’nin “normalleşme” adımının ardından hızla %40 seviyesinin altına gelen oranlarda yeni dip görüldü. 31 Ağustos 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen kâr payı oranları hangi seviyede? 750 bin TL’nin getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar…

Merkez Bankası'ndan geçen hafta gelen “normalleşme” adımının ardından haftalık repo ihalelerine başlanmış ve fonlama oranı koridorun üst bandından (%40) politika oranına (%37) çekilmişti. Gecelik TL faizleri de bu süreçte %37’nin hemen altına gerilemişti.

Piyasada yaşanan bu gelişmenin ilk etkisi TL getirilerinde kendini gösterdi. %40’ın altına çekilen TL kâr payı getirilerinde, bu hafta başında da düşüş devam ediyor.

KÂR PAYI ORANLARI

Geçen hafta %37,44 olan en yüksek kâr payı oranı, bu hafta başında %37,39’a doğru sınırlı da olsa düşüş kaydetti. 31 Ağustos itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen kâr payı oranları şöyle:

Banka Adı Kâr Payı Oranı (%) Türkiye Finans 37,39 Kuveyt Türk Katılım 35,99 Dünya Katılım 33,22 Albaraka 32,20 Hayat Finans 32,04 Vakıf Katılım 31,50

(Not: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

750 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 750 bin TL’nin güncel getirisi ise şöyle:

Finansman tutarı: 750 bin TL

750 bin TL Finansman oranı: %37,39

%37,39 Vade: 31 gün

31 gün Net getiri: 19 bin 650,47 TL

Kâr payı oranlarında düşüş sürüyor! 750 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL oldu?

İÇERİDE ENFLASYON

Piyasalarda bu hafta içeride ağustos enflasyonu, en önemli odak noktası olarak öne çıkıyor. Analistler, ağustosta TÜFE’nin yükselen akaryakıt ve eğitim hizmetleri fiyatlarının etkisiyle %1,90-1,95 bandında gerçekleşebileceğini öngörüyor. 3 Eylül’de daha yüksek gelebilecek bir verinin, TCMB’den “yeni bir gevşeme adımı” ihtimalini düşürebileceği ifade ediliyor.

DIŞARIDA ABD İSTİHDAMI

Küresel tarafta ise cuma günü ağustos ayı ABD tarım dışı istihdam verileri beklenecek. FED Başkanın Kevin Warsh’ın cuma günü Jackson Hole Sempozyumunda verdiği “şahin” mesajların ardından dolar endeksi güç kazanmış ve eylülde “faiz artışı” tahminleri artmıştı. ABD para biriminin güç kazanması gelişmekte olan ülke tahvillerini de etkileyerek “gevşeme adımlarını” geciktirebiliyor.