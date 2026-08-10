Katılım bankaları tüm bankacılık faaliyetlerini faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak gerçekleştirir. Faiz içeren, spekülatif ve yüksek risk barındıran işlemler katılım bankacılığı prensiplerine uygun değildir. Peki, Katılım Bankası müşterisinin faizli kredi niyetinde olması hükmü etkiler mi?

Bir malın peşin veya vadeli satışından elde edilen kazanca “kâr” denir ve katılım bankaları kâr prensibine göre faaliyet gösterir.Kâr payı, bir mal veya hizmetin alım-satımından ya da ortaklık faaliyetlerinden elde edilen kazanç sonucunda ortaya çıkar. Müşterilere ödenen kâr payları ise havuzda biriken fonların kullandırılmasıyla elde edilen kârdan karşılanır.

Faizsiz bankacılık prensibiyle çalışan katılım bankaları, fon kullandırma işlemlerini ticaret yöntemiyle gerçekleştirir. Banka, müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin olarak satın alır ve üzerine belirli bir kâr ekleyerek müşterisine vadeli şekilde satar. Bu işlem kapsamında banka ile müşteri arasında bir alım-satım sözleşmesi yapılır. Dolayısıyla kullandırılan fonun karşılığında somut bir mal bulunur.

Katılım Bankası müşterisinin faizli kredi niyetinde olması hükmü etkiler mi?

MÜŞTERİNİN FAİZLİ KREDİ NİYETİNDE OLMASI HÜKMÜ ETKİLER Mİ?

Katılım bankalarının çalıştıkları müşterilerin bir bölümü fâiz hassasiyeti sebebiyle bu bankalara yönelmektedirler. Bankanın kâr oranı düşük de olsa fazla da olsa bu müşteriler bankayla çalışmaya devam ederler. Elbette katılım bankaları da bu müşterilerini kaybetmemek adına onların talepleri karşısında daha hassas davranırlar.

Katılım bankalarıyla çalışan bazı müşteriler ise fâize karşı duyarlı değillerdir. Onların amacı satın alacakları mala fâizli ya da fâizsiz finansman bulmaktır. Katılım bankaları usûlüne uygun bir tarzda murâbaha yapıyor iseler müşterilerinin bu amacı taşıması sorun teşkil etmez. Zira katılım bankacılığında katılım bankasının şartları geçerlidir. Herhangi bir müşteri katılım bankasıyla çalışma kararı almış ise bankanın göstereceği yolu takip etmek zorundadır. Aksi halde bankadan finansman sağlayamayacağını bilmektedir.